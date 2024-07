Vincitore Palio di Siena 2024 del 2 luglio/ Chi è? Contrada e fantino: oggi la Carriera

VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: GLI ULTIMI CHE CE L’HANNO FATTA

Fra poche ore sapremo chi sarà il vincitore Palio di Siena 2024 del 2 luglio, perché in Piazza del Campo ci sarà la Carriera in onore della Madonna di Provenzano. La storia dura ormai da secoli ed è ricchissima di episodi memorabile, gioie e delusioni, quindi l’attesa è spasmodica per scoprire quale sarà il nome che si aggiungerà nell’albo d’oro del Palio di Siena, naturalmente come al solito parteciperanno solamente 10 delle 17 Contrade della città di Siena e di conseguenza solo tra queste uscirà il nome del vincitore del Palio di Siena 2024.

Oggi seguiremo Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca, Giraffa, Nicchio e Onda e può essere significativo ricordare che risulterà vincitore del Palio di Siena 2024 il cavallo che per primo taglierà il traguardo al termine dei tre giri in Piazza del Campo, anche se scosso, come è successo il 16 agosto dell’anno scorso, quando Zio Frac arrivò al traguardo senza fantino ma davanti a tutti, per la gioia della Contrada dell’Oca. A proposito di chi ha fatto festa di recente, parlando del Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano possiamo ricordare naturalmente che fu Tittia per la Contrada della Selva il vincitore dello scorso Palio di Siena di inizio estate.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: I NOMI DI SPICCO

Abbiamo nominato Tittia, cioè il fantino Giovanni Atzeni, che è un nome decisamente ricorrente di recente e quindi candidato autorevole come vincitore del Palio di Siena 2024. Infatti Tittia fece doppietta nel 2019 per due contrade differenti (Giraffa e Selva); poi ci sono stati i due anni di pausa forzata per il Covid e nel 2022 ricominciò a dominare lo stesso Tittia, che si impose il 2 luglio per il Drago e poi anche nel Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta per il Leocorno, infine ha vinto appunto il 2 luglio dell’anno scorso per la Selva, quindi staranno incrociando le dita in queste ore i contraddirli dell’Oca.

L’ultimo vincitore del Palio di Siena è invece Carlo Sanna detto Brigante, anche se come detto il 16 agosto scorso il suo cavallo arrivò scosso; oggi ci riproverà per l’Onda, mentre altri due nomi di spicco sono Andrea Coghe detto Tempesta e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio. Quanto ai cavalli, sulla carta i migliori abbinamenti dovrebbero essere quelli di Valdimontone (Ungaros), Pantera (Viso d’Angelo) e Onda (Tabacco), ma naturalmente questi sono ragionamenti teorici, quindi dobbiamo adesso pazientare ancora qualche ora per scoprire il nome di cavallo e fantino vincitore del Palio di Siena 2024 del 2 luglio…











