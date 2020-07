Virginia Saba “Auguri cuore mio”/ Luigi di Maio compie gli anni e la fidanzata…

Virginia Saba è pronta a festeggiare un giorno speciale, il compleanno di quello che chiama “cuore mio” ovvero Luigi Di Maio. In barba a tutte le polemiche dei giorni scorsi e del gossip, i due sono felici e innamorati e la biondina oggi si prepara a fare i suoi migliori auguri alla sua dolce metà smentendo, indirettamente, le voci messe in giro da Dagospia nei giorni scorsi e in cui si parlava di una crisi. In particolare si leggeva: “Qualche anima pia avvisi, con la dovuta compassione, quella poverina di Virginia Saba: il suo Giggino Di Maio ha aperto il casting per defenestrarla in tempi brevi dal ruolo di fidanzata”. In crisi? Secondo quanto si apprendere dai social di Virginia Saba sembra proprio di no e i fan non potrebbero essere più felici.

VIRGINIA SABA FA GLI AUGURI A LUIGI DI MAIO E SMENTISCE LA CRISI…

Per adesso la foto, forse di repertorio, conferma che la coppia è ancora unita ma nelle prossime ore potrebbe arrivare una foto del giorno magari insieme a cena o per una bella torta. Lei stessa intervista a Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 nei mesi scorsi ha confermato: “Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”. Da allora di mesi ne sono passati altri e i due sono ancora uniti e felici, arriveranno altre foto oggi a confermare la loro unione?

Ecco la foto pubblicata da Virginia Saba:

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno, cuore mio. Un post condiviso da virginiasaba (@virginiasaba) in data: 6 Lug 2020 alle ore 12:12 PDT





