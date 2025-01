Vittoria Deganello vittima di una truffa

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha raccontato di essere stata vittima di una truffa durante le festività. L’ex volto del programma di Maria De Filippi ha raccontato di essere stata vittima di una truffa online svelando sui social cos’è successo per aiutare tutti i followers ad evitare di restare vittime della stessa truffa. “E’ la prima volta che lo utilizzo” ha dichiarato, riferendosi al sito di compravendita dove è caduta di nelle mani di due truffatori svelando anche il numero di telefono. La truffa ha permesso ai truffatori di effettuare dei prelievi dal suo conto corrente che lei non ha mai autorizzato.

"Giulia Latini trovati un uomo, non un cane": messaggio choc per l'ex Uomini e Donne/ La reazione perfetta

Una truffa che la Deganello ha deciso di denunciare non solo sui social ma anche alle forze dell’ordine sperando di risalire all’identità dei malviventi evitano future truffe ai danni di altre persone.

Le parole di Vittoria Deganello sulla truffa

“Mi ha chiamato questa persona mi ha fatto dei giri: vai in posta…fatto sta che io sono sempre in buona fede e particolarmente tonta sotto questi punti di vista e non fiuto abbastanza bene la truffa e ho fatto un bonifico istantaneo…già mi puzzava così…”. Con queste parole, Vittoria Deganello che è mamma di una bambina ha condiviso l’accaduto che è capitato proprio durante le festività.

Cristina Tenuta nuova tronista di Uomini e Donne?/ L'indiscrezione che scatena il web

Quando si è resa conto di quanto stava accadendo, i prelievi erano già importanti. “Mi hanno preso molti più soldi di quelli che pensavo”. Una brutta disavventura quella che è capitata dalla Deganello che non ha cominciato nel migliore dei modi sperando di risolvere il prima possibile la situazione.