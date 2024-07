Vittoria e Alex, Temptation Island 2024/ Lui già in esterna, lei sconvolta: “Così non mi sta rassicurando!”

Temptation Island 2024, Alex e Vittoria devono ancora uscire allo scoperto perché…

La settimana scorsa, nella prima puntata di Temptation Island 2024, sono state altre le coppie a guadagnare la scena e le luci dei riflettori. O più semplicemente, forse, non c’è stato tempo di approfondire la storia d’amore tra Alex e Vittoria. Sono così rimasti avvolti nel mistero, almeno in vista della puntata di questa sera che lì vedrà invece grandi protagonisti. Cosa che appare chiara da un primo video spoiler, che mostra Vittoria al falò delle fidanzate con un filmato tra le mani. Pare, infatti, che il suo fidanzato Alex sia già uscito in esterna con una tentatrice, cosa che lascia la fidanzata alquanto scossa, al punto da dichiarare: “Siamo venuti qui per rassicurare me, lui non mi sta rassicurando facendo così!” È, dunque, già crisi per la coppia?

Al momento le uniche cose di cui siamo al corrente è che Vittoria e Alex stanno insieme praticamente da due anni. Nella prima puntata di Temptation Island 2024, lei ha accennato di sentirsi poco coinvolta nella vita del fidanzato e, di conseguenza, vorrebbe capire se investire su questo rapporto o se lasciare perdere. Chiaro che Alex dovrà darle delle risposte nel corso di quest’esperienza e in questo viaggio nei sentimenti?

Alex e Vittoria stanno insieme da due anni ma devono ancora capirsi: Temptation Island 2024 è il posto giusto per loro?

Da quel che abbiamo potuto constatare nella puntata di apertura di Temptation Island 2024, quella di Vittoria e Alex è una coppia che in qualche modo deve ancora scoprirsi. Devono capirsi soprattutto loro che, dopo due anni insieme l’uno al fianco dell’altra, hanno ancora troppi dubbi. Ebbene, se lei non è certa dell’amore di Alex, pure lui vuole mettere alla prova alla compagna.

Non a caso il concorrente ha accettato di prendere parte allo show per fare chiarezza sulla sua storia d’amore con Vittoria. Attenzione però ai possibili imprevisti e colpi di scena: già nel video di presentazione la coppia è apparsa un po’ troppo litigarella. Partecipare a Temptation sarà la scelta giusta?

