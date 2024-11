Molteplici talenti, tanti personaggi e volti come fossero tanti pezzi di vita: Whoopi Goldberg ha conquistato il mondo del cinema con l’empatia che riesce sempre a trasferire grazie alle variopinte sfumature delle sue passioni. Attrice, cantante, ma anche conduttrice; è riuscita nel tempo a trasformare delle piccole in veri e propri film ‘cult’ grazie ai suoi personaggi. Da ‘Sister Act’ a ‘Ghost’, ha mostrato come si possano unire introspezione ed ironia creando una vera e propria formula vincente.

Alena Seredova sul tradimento dell'ex marito Gigi Buffon: "Non si perdona"/ Lui: "Fu doloroso farla soffrire"

Ma chi è Whoopi Goldberg, quali sono i momenti cruciali della sua carriera ma anche vita privata? Come accade spesso nel settore, la passione divampa precoce; l’esordio a teatro arriva infatti in tenera età e già sono ben visibili i bagliori del talento che la porteranno a vivere il mondo di Hollywood da protagonista. Non mancano però le difficoltà, i momenti bui; esperienze di vita che le hanno dato insegnamenti profondi e che abilmente è riuscita a superare.

Whoopi Goldberg, ex mariti/ Gli amori dell'attrice: Alvin Martin, David Calesse e Lyle Trachtenberg

Whoopi Goldberg, una vita privata ‘ricca’: 3 ex mariti per l’attrice premio Oscar nel ‘90

Da giovanissima, quando ormai la sua carriera era prossima a spiccare il decollo, Whoopi Goldberg conosce il tunnel della dipendenza dalla droga. Un percorso di vita duro, tormentato ma che grazie al supporto degli affetti ma anche all’ausilio delle cure presso una comunità riesce a disintossicarsi e a riprendere le redini della sua carriera. Non sono mancati anche gli scossoni nella vita sentimentale, scandita da ben tre matrimoni. Proprio nel periodo della dipendenza dalla droga decide di compiere il grande passo del matrimonio; delle nozze quelle con Alvin Martin da definire ‘lampo’ visto che poco dopo arriverà anche il divorzio nonostante da quell’amore sia nata la sua prima e unica figlia, Alex.

Chi è Gianluigi Buffon/ Da 'boia chi molla' alla depressione:"Sentivo pressione al petto e non respiravo più"

Dopo le nozze con Alvin Martin dal ‘73 al ‘79, Whoopi Goldberg compie per la seconda volta il grande passo del matrimonio con David Classen; anche in questo caso il periodo della liaison sarà breve e, nel 1994, arrivano nuovamente le nozze con il collega Lyle Trachtenberg, ultimo degli ex mariti di Whoopi Goldberg. A prescindere dalle curiosità sulla vita privata, resta magistrale e iconica la carriera dell’attrice, premio Oscar nel 1990 con il film Ghost come miglior attrice non protagonista. Solo uno, perchè forse il più significativo, dei tanti riconoscimenti ottenuti in una carriera che forse vale anche come riscatto dalle difficoltà della vita.