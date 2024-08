CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SZCZESNY NON TROVA LA SQUADRA: ARRIVA LA RESCISSIONE CON I BIANCONERI

Giorni di fondamentale importanza quelli che stanno trascorrendo in un calciomercato Juventus sempre più vicino al completamento della rosa da mettere a disposizione a Thiago Motta. Uno dei punti cruciali di questo calciomercato era la cessione di Wojciech Szczesny, fuori rosa dopo aver giocato l’Europeo con la sua Polonia ed una stagione da vero protagonista nella Juventus di Massimiliano Allegri. Il portiere polacco sarebbe andato in scadenza al termine della prossima stagione e la dirigenza juventina ha deciso di non rinnovargli il contratto per via dell’avanzata età che rende Szczesny un calciatore al termine della sua carriera.

I bianconeri hanno puntato su Michele Di Gregorio e avevano piazzare Wojciech Szczesny ma ancora nessuna squadra si è dimostrata concretamente interessata al portiere che terminerà la sua avventura con una rescissione del contratto che lo lega ai bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MENDESE DEVE PIAZZARE JOAO FELIX: GIUNTOLI CI PENSA

Il calciomercato Juventus è ancora alla ricerca di un jolly da mettere sulla trequarti e potrebbe farsi ben consigliare da Mendes che deve piazzare Joao Felix prima della fine del mercato e sta cercando di proporlo a numerosi club. Il Chelsea sembra la squadra più vicina all’acquisto del portoghese ma, nelle prossime ore, anche Giuntoli e la Juventus potrebbero mettere gli occhi su Joao Felix che ha un contratto di 7 milioni di euro ma è disposto a ridurselo con un Atletico Madrid che vorrebbe farlo partire con un riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro.

Per ora si parla solo di suggestione ma, vista la complicata situazione nella trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners, Joao Felix potrebbe diventare una pista concreta per la squadra di Thiago Motta che cerca velocità e fantasia per completare il suo reparto offensivo.