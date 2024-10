X Factor 2024: le scelte in streaming di Manuel Agnelli e Paola Iezzi

I live di X Factor 2024 sono sempre più vicini e i concorrenti che hanno superato la prima fase delle audizioni, sono pronti ad affrontare il penultimo step che li divide dai live che andranno in onda rigorosamente in diretta. Dopo le scelta di Achille Lauro e Jack La Furia, oggi, giovedì 10 ottobre, va in onda la quinta puntata dedicata alla seconda fase dei bootcamp. A sedersi dietro la scrivania dei giudici per effettuare le proprie scelte saranno il veterano Manuel Agnelli e la debuttante Paola Iezzi. Il primo, in giuria da tempo, sa già come muoversi e, soprattutto, ha le idee chiare sui cantanti che vuole portare ai live, ma anche Paola Iezzi ha dimostrato di essere molto preparata e sicura di ciò che cerca.

La puntata di X f°actor 2024 in onda questa sera, dunque, è fondamentale per capire quale direzione prenderanno le quattro squadre e quali saranno, poi, i cantanti che, effettivamente, riusciranno a conquistare i live. Per vedere la puntata, così, ci sono diverse possibilità. Andiamo a scoprirle tutte.

X Factor 2024: come vedere la quinta puntata dedicata ai bootcamp in tv e in streaming

La quinta puntata di X Factor 2024, la seconda dedicata ai bootcamp, piò essere vista in diretta televisiva oggi, giovedì 10 ottobre, a partire dalle 21.15, su Sky Uno e, in alternativa, in diretta streaming, su Nox Tv. Sia per vedere il talent show musicale su Sky e su Now, tuttavia, è fondamentale sottoscrivere un abbonamento.

Chi, invece, non ha un abbonamento ma vuole comunque vivere tutte le emozioni dei bootcampo può aspettare il mercoledì, giorno in cui, in prima serata, Tv8 trasmette in chiaro la puntata di X Factor trasmessa la settimana precedente. Sono tante, dunque, le possibilità per non perdere neanche un secondo del famoso talent show.