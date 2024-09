Sono ore di ansia e di apprensione quelle che stanno vivendo i famigliari e gli amici di Yuri Di Gregorio, il calciatore star del calcio a 5, che è stato vittima di un gravissimo incidente. Militante fra le fila del Real Sesto, compagine che gioca nel varesotto, in quel di Sesto Calende, era a bordo del suo furgone quando, in quel di Barlassina, in provincia di Monza Brianza, si è schiantato contro una vettura.

L’impatto, come riferisce Fanpage, è stato devastante, visto che Yuri Di Gregorio è stato soccorso in condizioni critiche, dopo di che è stato trasferito in ospedale, dove si trova attualmente in prognosi riservata. El Pocho, così come era soprannominato Yuri Di Gregorio probabilmente per il suoi stile di gioco simile a Lavezzi, ex Napoli e Paris Saint Germain, è stato vittima dell’incidente in questione lo scorso 8 settembre attorno alle ore 14:00, mentre stava attraversando l’incrocio che da via De Sanctis immette nella strada nazionale dei Giovi, quest’ultima, provinciale che collega numerosi paesi della Brianza, arrivando fino a Limbiate.

YURI DI GREGORIO: LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Yuri Di Gregorio, oltre ad essere un campione del calcio a 5, capace di segnare 39 gol e di distribuire 33 assist durante la passata stagione, quando sveste i panni del calciatore effettua le consegne con il suo furgone, ma quella mattina qualcosa è andato storto e si è scontrato con una Mercedes guidata da un 42enne di Solaro, che proveniva da Camnago.

L’impatto è stato inevitabile per il 33enne, che ha terminato la sua corsa in maniera molto violenta contro un palo presente all’incrocio. A complicare la situazione il fatto che a bordo del furgoncino vi fosse anche la figlia di 13 anni: il 42enne a bordo dell’auto si è accorto subito della gravità della situazione ed ha quindi immediatamente chiamato i soccorsi, giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo. Yuri Di Gregorio nel frattempo appariva dolorante dopo un duro colpo alla testa, e il ricovero presso l’ospedale San Gerardo di Monza è stato urgente, in codice rosso.

YURI DI GREGORIO: I MESSAGGI D’AUGURI

Fortunatamente la figlia se l’è cavata con delle ferite più lievi ed è stata portata a Desio per dei semplici accertamenti. Una volta giunto al San Gerardo, vista la gravità delle sue condizioni, il calciatore è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ed ora si trova ricoverato presso il reparto di Neuro rianimazione, in attesa che giungano notizie positive.

Tanti i messaggi di incoraggiamento e di pronta guarigione, soprattutto da parte del mondo del calcio, a cominciare dalla sua squadra, il Real di Sesto Calende, che ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina Facebook, attraverso cui ha voluto comunicare la decisione di continuare la preparazione atletica in vista dell’inizio della nuova stagione, proprio in onore di Yuri De Gregorio “sapendo quanto ci tenesse”. Sui social il coro è invece sempre lo stesso “Non mollare Pocho”, un abbraccio virtuale con la speranza che il 33enne originario di Calusco d’Adda possa riprendersi il prima possibile.