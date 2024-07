Yvonne Sciò, chi è il nuovo compagno dopo Stefano Dammico?/ “Rifiutai due inviti a cena da Brad Pitt”

Forse non tutti sanno che Yvonne Sciò ha divorziato ormai da un pezzo dal produttore Stefano Dammicco e che, oggi, ci sarebbe un nuovo compagno nella sua vita. Il condizionale però è d’obbligo, dato che l’attrice continua ad essere molto riservata sulla sua sfera privata e sentimentale. Un paio di anni fa, tuttavia, raccontò di essere innamorata e di far parte di una famiglia allargata. Tra i suoi più grandi amori, al momento, resta l’amata figlia Isabella, frutto del matrimonio con Dammicco.

Ma dopo la fine della relazione con Stefano, Yvonne Sciò pare aver ritrovato l’amore e la felicità e oggi il suo cuore batterebbe per un uomo misterioso. Non si sa praticamente nulla sul presunto compagno e c’è grande curiosità di capire se sia un personaggio del mondo dello spettacolo o se si tratti di una persona comune. In passato invece, stando ad un racconto di Yvonne, ricevette l’approccio illustre di Brad Pitt, che lei respinse ben due volte.

Yvonne Sciò, mistero sul nuovo compagno. E le avances del divo Brad Pitt…

“Lo vidi ad una cenna di amici americani e mi propose subito di vederci. Non gli lascia nemmeno il mio contatto e pensai: ma ti pare che uno cosi vuole portare fuori proprio me?” ha raccontato in una divertente intervista rilasciata a a Storie di donne al bivio. Nessun indizio particolare sul nuovo compagno, dunque, ma tanti aneddoti del passato legati al divo di Hollywood.

“Lo incontrai di nuovo alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: ‘Sei semplicemente meravigliosa‘. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi ecclissai. Me ne sono pentita, ovviamente, ma sono fatta cosi”, ricorda la Sciò, che oggi comunque si consola con un nuovo compagno. Il nome? Non è dato saperlo…

