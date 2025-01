Zelig 2025: anticipazioni terza puntata 29 gennaio

Il mercoledì sera di canale 5 continua ad essere dedicato alla comicità. Oggi, 29 gennaio 2025, torna così l’appuntamento con Zelig 2025, lo show comico che ha esordito nel 1996 su Italia 1 dove è stato trasmesso fino al 2003 per poi passare a canale 5 dove è andato in onda dal 2003 al 2016, dal 2021 al 2023 fino all’attuale edizione. Al timone di Zelig 2025 c’è l’inossidabile coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che, dopo aver lavorato insieme per anni, sono diventati amici tornando, sul palco, per condurre lo show che ha regalato ad entrambi tantissimo successo.

Come nelle precedenti puntate, sul palco, oltre ai conduttori, ci saranno i comici, il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti che nel 2018 hanno vinto il contest di Zelig “Fun Cool Music Award.

I comici della terza puntata di Zelig

Durante la terza puntata di Zelig 2025, sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi, si alterneranno: Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera, Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro.

Anche questa sera, poi, sul palco di Zelig ci sarà un ospite speciale o per meglio dire tre. Nel corso della puntata, infatti, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio annunceranno l’arrivo di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo.

Come vedere in diretta streaming Zelig 2025

La terza puntata di Zelig 2025 va in onda oggi, su canale 5, al termine di Striscia la notizia. Alle 21.30, infatti, si aprirà il sipario del Teatro degli Arcimboldi di Milano per regalare ai telespettatori qualche ore di leggerezza. Con Mediaset Infinity, disponibile come app e come sito, invece, si può seguire la diretta streaming sia della puntata oggi in onda che delle puntate precedenti.