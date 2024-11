Zoe Cristofoli e Theo Hernandez tra pochi mesi diventeranno genitori per la seconda volta, ad annunciare la splendida novità è stata la nota influencer nelle scorse ore tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Dal loro amore nel 2022 è nato il piccolo Theo Junior, la coppia ha già organizzato il gender reveal party con il quale hanno svelano ai loro tantissimi fan il sesso del loro secondo figlio, sarà una femminuccia.

Il party è stato realizzato in giardino, nel video si vede il calciatore del Milan che tira un calcio al pallone e poco dopo esplode un fumogeno di colore rosa. Anche Theo Hernandez sul suo profilo Instagram ha condiviso il video di Zoe Cristofoli e ha scritto: “Ti aspettiamo mia principessa”.

Zoe Cristofoli in dolce attesa, l’influencer e il compagno Theo Hernandez al settimo cielo per l’arrivo del secondo figlio

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli nel video pubblicato sui social per annunciare la nuova gravidanza si mostrano molto emozionati e felici. L’influencer nel post ha fatto sapere ai suoi tantissimi follower che ci sono cose che vorresti tenere solo per te ma che alla fine vale la pena condividere. A detta sua la cosa più bella è stata il fatto che nessuno sapeva nulla, ha anche rivelato che lei non conosceva il sesso del bambino, le avevano fatto credere tutto il contrario infatti è apparsa molto sorpresa quando ha scoperto che aspetta una bambina.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono legati sentimentalmente dal 2020, in passato hanno anche affrontato una crisi che aveva messo a dura prova il loro rapporto. Dopo una breve rottura però si erano riconciliati e da quel momento non si sono più separati, sui social infatti si mostrano sempre più complici e innamorati. Spesso si dedicano parole speciali e piene d’amore, la loro storia d’amore procede a gonfie vele e non vedono l’ora di diventare genitori per la seconda volta. Moltissimi fan non vedono l’ora di scoprire come si chiamerà la bambina, presto l’influencer svelerà nuovi dettagli sulla gravidanza ai suoi seguaci? Non ci resta che attendere per saperne di più.

