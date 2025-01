Ore di paura per Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez che è stata ricoverata in ospedale a causa di una brutta intossicazione. La ragazza è incinta ed è al settimo mese di gravidanza ed è finita al pronto soccorso anche per tutelare la salute della piccola che nascerà tra qualche mese. “Abbiamo iniziato l’anno con il botto ma ora stiamo bene entrambe” ha scritto Zoe Cristofoli sui social, avvisando di essere stata ricoverata per una grave intossicazione.

Ascolti Tv 12 gennaio 2025, Mina Settembre 3 contro Tradimento/ Chi ha vinto a mani basse

Chiaramente in questi casi è meglio rivolgersi subito all’ospedale per salvaguardare la salute della piccola che nascerà tra circa due mesi. Zoe Cristofoli e Theo Hernandez avevano comunicato ai fan di aspettare un bambino nel novembre 2024 per poi filmare un gender reveal di tutto punto. I suoi follower hanno subito commentato con entusiasmo la lieta notizia e l’hanno seguita per tutto il soggiorno a Dubai, dove l’influencer ha festeggiato il Natale insieme al compagno. Una volta rientrata, però, la ragazza si sarebbe sentita male per via di un batterio ed è quindi stata prontamente ricoverata in ospedale.

Valerio Scanu attaccato dopo Ora o mai più/ "Sono rimasto traumatizzato, passato da presuntuoso"

Zoe Cristofoli, il messaggio contro gli haters sui social: “Sicuramente qualcuno sarà felice…”

Un malessere scoppiato dopo una vacanza a Dubai quello di Zoe Cristofoli, che ha fatto prendere un bello spavento ai fan soprattutto per il fatto che è incinta di ben sette mesi. Dopo due giorni in cui non si faceva sentire sui social e l’ansia crescente dei follower, l’influencer ha comunicato su Instagram quanto successo, scrivendo che la gravidanza è un momento estremamente delicato. “Possono succedere tantissime cose“, ha scritto, “nonostante io sia stata sempre attenta a tutto ci sono cose che succedono inevitabilmente.”.

Grande Fratello, Lorenzo annuncia (di nuovo) il suo ritiro/ "Vado via, ma se resto saranno cavoli amari"

Poi ha svelato la causa del suo ricovero dicendo che purtroppo per via di un batterio tossico è stata intossicata. Si tratterebbe di un batterio che si trova ovunque, a quanto ha dichiarato Zoe Cristofoli, ma non ha ancora specificato quale. Le dichiarazioni della fidanzata di Theo Hernandez non finiscono qui: dopo aver confessato ai fan la causa della sua prolungata assenza ha scritto un messaggio agli haters che ha gelato i fan: “Ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io stia male… in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia”. A che cosa si stava riferendo? Per ora Zoe Cristofoli non ha specificato nulla rispetto alla questione, restiamo in attesa di aggiornamenti.