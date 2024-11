A rischio della vita, diretto da Peter Hyams

Sabato 9 novembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:30, il film d’azione del 1995 dal titolo A rischio della vita. La pellicola è diretta dal regista Peter Hyams, noto per aver curato le riprese di Capricorn One (1978), 2010 – L’anno del contatto (1984) e Timecop – Indagine dal futuro (1994).

Le musiche hanno invece la firma del compositore John Debney, vincitore del Premio Oscar per La passione di Cristo (2005).

Il protagonista è interpretato dall’attore e artista marziale belga Jean-Claude Van Damme, che ha raggiunto la fama internazionale con il lungometraggio Timecop (1994) diretto sempre da Hyams.

Al suo fianco l’attore Powers Boothe, volto di diverse serie tv di successo come Deadwood, Nashville e Agents of S.H.I.E.L.D..

Nel cast anche: Raymond J. Barry, Whittni Wright, Ross Malinger e Dorian Harewood.

La trama del film A rischio della vita: un vigile del fuoco prova a sventare un attacco terroristico

A rischio della vita è ambientato durante l’attesissima partita di hockey tra la squadra dei Penguins di Pittsburgh e quella dei Blackhawks di Chicago. Lo stadio è gremito di tifosi eccitati per il match e tra il pubblico sono presenti anche personalità politiche di rilievo, come il Vice Presidente degli Stati Uniti.

Nessuno può immaginare che ci sia qualcuno che ha ordito un terribile piano per sconvolgere la giornata: Joshua Foss (Powers Boothe), un crudele criminale, ha intenzione di ricattare il governo chiedendo un miliardo di dollari in cambio della salvezza di questa moltitudine di persone. L’uomo si è posizionato con i suoi scagnozzi nei pressi della Civic Arena, prendendo in ostaggio il Vice Presidente e una parte del pubblico prima che venga fischiato l’inizio del match.

Foss è deciso: o la somma di denaro verrà versata in breve tempo presso un istituto bancario estero o, se ciò non dovesse accadere prima della fine della partita, gli ostaggi verranno uccisi uno alla volta.

Tra i presenti ci sono anche un vigile del fuoco, Darren McCord (Jean-Claude Van Damme), e i figli di quest’ultimo, Emily e Tyler. Riuscirà un semplice vigile del fuoco a fermare questo terribile terrorista e a mettere in salvo così tante persone, tra cui anche i suoi figli?