E’ stato condannato a ben 10 anni di reclusione uno psicologo toscano, accusato del gravissimo reato di abusi sessuali. Lo scrive il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, precisando che l’autore di tali gesti scellerati sarebbe un dottore di Pistoia, precisamente della val di Nievole, che avrebbe violentato alcune sue pazienti nel periodo che va dal 2013 al 2023.

Neonato morto a Bari, aria fredda da condizionatore: via perizia/ "Usato uno domestico per culla della vita"

Le vittime sarebbero in totali dieci, tutte denuncianti molestie e abusi, fra cui 4 ragazze che all’epoca dei fatti non avevano nemmeno 18 anni, di conseguenza erano ancora minorenni. Alla fine la sentenza è arrivata in queste ore, con il tribunale di Pistoia che ha processato lo psicologo (che aveva scelto il rito abbreviato), ritenendolo responsabili dei vari vari d’accusa.

Elisabetta Franchi verso processo per stalking/ Presunta vittima una ex consulente della stilista

ABUSO’ DELLE PAZIENTI, CONDANNATO PSICOLOGO: COME SCEGLIEVA LE PREDE

Secondo quanto emerso durante il processo, il 47enne medico era solito scegliere le proprie prede, adescandole in alcune scuole della zona di Montecatini, approfittando anche del fatto che tenesse dei corsi per promuovere uno sportello di assistenza psicologica: peccato però che invece di aiutare le giovani che avevano problemi, abusasse delle stesse, approfittando quindi di una situazione di fragilità psichica. I giudici sottolineano come lo psicologo riusciva a guadagnare la fiducia delle proprie “prede”, dopo di che, una volta che le stesse si fidavano di lui, ne abusava sessualmente.

"Emanuela Orlandi mi baciò e mi disse addio"/ La rivelazione dell'amico Pierluigi Magnesio: nuovo giallo

Il caso era scoppiato due anni fa, a gennaio del 2023, quando una delle dieci vittime, tutte accertate, aveva appunto sporto denuncia, facendo così scattare una indagine. Dopo gli accertamenti preliminari lo psicologo era stato rinviato a giudizio e il processo, in primo grado, si è concluso in questi giorni. Lo scenario dove si commettevano gli abusi era lo studio privato dello stesso dottore, che si trovava nello stabile dove era situata anche l’abitazione del professionista.

ABUSO’ DELLE PAZIENTI, CONDANNATO PSICOLOGO: COSA ACCADEVA NELLO STUDIO

Una volta che le ragazze entravano nello studio del medico, queste venivano fatte rilassare con delle tecniche specifiche, ma l’unico scopo era quella di arrivare al contatto fisico con le giovani. Il 47enne psicologo, infatti, si sdraiava vicino alle donne, in una stanza dove si trovavano alcuni materassini, e dove poi avvenivano le molestie. Quando la prima ragazza ha denunciato, gli inquirenti sono riusciti a risalire anche ad altre vittime, arrivando così ad una condanna a 10 anni che prevede anche l’interdizione perpetua, quindi per sempre, dai pubblici uffici dello stesso molestatore.

La sentenza è stata più grave rispetto alla richiesta del pubblico ministero, che era stata di 8 anni, ma alla fine si è deciso di aumentarla di due anni per una serie di aggravanti, prevedendo anche un risarcimento di 10 mila euro per nove ragazze e di tremila euro per la decima. Il Corriere della Sera racconta che alcune vittime dello psicologo si sono messe a piangere quando hanno sentito pronunciare la sentenza: il medico farà ricorso in Appello.