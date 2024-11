Achille Lauro: “Amore Disperato racconta una mia storia d’amore importante…”

E’ come un’onda travolgente il successo che accompagna Achille Lauro da quella prima volta al Festival di Sanremo 2019. Il suo stile è tra le unicità della discografia italiana, tra voce, scrittura e gusto per un abbigliamento mai banale. Oggi, ospite a Domenica In, è partito dalla soddisfazione di vedere per l’ennesima volta un suo singolo scalare le classifiche. “‘Amore Disperato’? Le grandi canzoni che arrivano ogni tanto, quando c’è l’impegno. Per fare una grande canzone è importante essere sinceri e cercare di raccontare la realtà, non c’è cosa più incredibile. La mia ispirazione fondamentale è la vita, conta ciò che trasmetti raccontando ciò che hai vissuto; in questa canzone parole di una ragazza con la quale sono stata tanto tempo, è stato un grandissimo amore”.

Francesca, fidanzata di Achille Lauro/ La coppia è in crisi? Irrompe gossip con la sorella di Sarah Toscano

Proseguendo nell’intervista nel salotto di Domenica In, Achille Lauro ha raccontato della soddisfazione di aver catturato con la sua arte un pubblico senza confini generazionali. “La cosa bella che mi è successa quest’anno è forse proprio quella di aver scoperto la presenza di un pubblico trasversale, senza confini di età.

Dopo il primo Sanremo ero forse etichettato come uno che fa musica per i ragazzi, alla fine invece le canzoni arrivano a tutti”.

Achille Lauro, chi sono i genitori Nicola e Cristina / "Ci siamo allontanati", le difficoltà con il padre

Achille Lauro a Domenica In: “Dedico tutto il mio tempo alla musica…”

La passione per la musica è dominante in Achille Lauro; molto più di un lavoro ed è lui stesso a confermarlo proprio a Domenica In. “Ho dedicato talmente tanto tempo alla musica che quasi ancora oggi nemmeno me ne rendo conto; chiaramente dipende dai progetti e periodi. Devo dire che poi alla fine c’è sempre questa caratteristica, non sono mai stanco perchè amo il mio lavoro. Sono figlio di grandi sogni realizzati grazie alle canzoni. Cosa penso quando mi rivedo? Sono cresciuto con il popolo, sono parte di loro…”.

Achille Lauro/ "Amore Disperato? Amo le ballate perché mi permettono di parlare delle mie storie personali"

Achille Lauro – sempre a Domenica In – ha raccontato del progetto recente dove racconta la sua vita, anche oltre i concetti artistici, attraverso un un docufilm. “Sono grato per quello che ho, oggi sono una persona integra; risolto, sto molto attento agli altri. Racconto la mia vita con gli occhi di un adulto”.