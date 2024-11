Achille Lauro è tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai1. Il cantautore è tornato in auge grazie alla potente ballata “Amore disperato” tra i brani più trasmessi in radio ed ascoltati in streaming, ma anche per il suo ruolo di giudice a X Factor 2024. Trasformista e camaleontico, Achille per il suo ritorno in musica ha deciso di puntare su una ballata d’amore che ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone. Intervistato da Billboard Italia ha raccontato come mai ha scelto proprio una canzone d’amore per il suo comeback sulle scene: “amo le ballate perché mi permettono di parlare delle mie storie personali, di raccontare il mio vissuto”.

Sul significato di Amore disperato ha rivelato: “tratta di una storia vera quindi mi è stato facilissimo realizzarla e nel farla mi sono commosso”. Una commozione che ha toccato il cuore dei fan e non solo!

Achille Lauro: da X Factor al grande successo di Amore disperato

Da più di 10 anni Achille Lauro si è fatto strada nel districato panorama musicale ed artistico italiano incontrando non poche difficoltà per via dei suoi look audaci e sopra le righe che tanto hanno fatto discutere. Come artista ha cambiato più volte pelle, ma questa è la sua natura. “La mia maledizione ma anche la mia benedizione è tutto questo” – ha detto il cantautore che pur vivendo nel presente si vede già proiettato nel futuro per stupire il pubblico, ma anche se stesso. “Ho sempre e solo cercato di superare me stesso, finendo spesso in territori che non conosco” – ha detto Achille che non vuole assolutamente trasformare il suo lavoro in una catena di montaggio statica ed uguale.

Anche X Factor 2024 fa parte del suo continuo cambio di pelle, un talent che proprio come Sanremo può offrire una grande opportunità a chi vuole fare musica. ” Sto cercando di trovare nella mia squadra qualcosa di super forte nella identità” – ha detto Lauro.