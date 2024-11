Achille Lauro, vero nome Lauro De Marinis, ha iniziato a farsi spazio nel mondo della musica nel 2012 e da quel momento ha conquistato un successo dopo l’altro. Dopo la pubblicazione di alcuni lavori nel 2014 è uscito il suo primo album, il secondo è uscito un anno dopo e nel 2016 ha ottenuto non poco successo con la pubblicazione del suo terzo album. A fargli ottenere un’incredibile visibilità, però, è stata la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano ‘Rolls Royce’. L’anno successivo è tornato sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Me ne frego’ e nel 2022 ha partecipato con il brano ‘Domenica’.

Suo padre è un magistrato, è stato anche un professore universitario e avvocato, la madre invece è un’imprenditrice. In passato parlando dei suoi familiari ha raccontato che il nonno era prefetto di Perugia. Il suo passato è stato alquanto tormentato, all’età di 14 anni è andato a vivere con il fratello maggiore, un produttore, ed è grazie a lui se si è appassionato così tanto alla musica. In una passata intervista Achille Lauro parlando dei suoi genitori ha fatto sapere che non gli è mancato nulla, però il loro rapporto non era semplice. Lui stesso aveva rivelato di essere cresciuto in un ambiente in cui non è contemplata la cultura. A detta sua si tende a normalizzare tutto quando si vive nel trauma, col tempo però certi modi non li ha più tollerati.

Il tormentato passato di Achille Lauro tra droghe, spaccio ed eccessi: le rivelazioni del cantate

In più occasioni Achille Lauro si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al suo passato tormentato, fatto anche di eccessi e droga. Al Corriere della Sera disse che la droga esiste nelle periferie ed è sbagliato fare finta che non sia così, a detta sua è una piaga social che non va nascosta. Sono conosce che lui conosce ed è per questo che prova ad aiutare gli altri a non distruggersi la vita. Il cantante aveva anche rivelato di essere cresciuto in mezzo a persone problematiche in un ambiente difficile.

Parlando del Festival di Sanremo ci aveva tenuto a precisare che è stato il frutto di moltissimo impegno, lui canta per dire ai ragazzi di non sprecare il loro tempo. Nel suo libro ha invece raccontato che dormiva in una macchina quando firmò il suo primo contratto. Al momento sta ricoprendo il ruolo di giudice nella 18esima edizione di X Factor, stasera andrà in onda la semifinale. Durante la presentazione del noto talent Achille Lauro aveva fatto sapere che non era alla ricerca della voce dell’anno, lui cerca l’unicità e non la grande voce perché è l’unica cosa che dopo il programma permette di vivere nel mercato discografico.