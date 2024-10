Alan Friedman e Giada Lini durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 sono scesi in pista con il quick, un ballo da sala internazionale che segue il ritmo 2/4 o 4/4, simile a un foxtrot veloce. L’energia e l’ironia del giornalista americana hanno convinto pubblico e giuria coeso nel giudicare la prova di ballo come una delle migliori della serata. Complimenti da parte di Guillermo Mariotto: “lui è un grande giornalista, entra in pista e fa il suo dovere con lo spirito giusto, elegantemente, ha persino tentato un tip tap. Complimenti davvero” mentre Fabio Canino ha sottolineato la bravura della maestra di ballo Giada Lini, capace di indovinare la chiave per ballare con il giornalista.

“Piacevolissimo, si vede che ti diverte e fai divertire la gente. Per me hai ballato molto meglio di altri” – è il commento di Ivan Zazzaroni seguito da quello tecnico della presidente di giuria che si è complimentata per l’ironia precisa portata in pista da Alan Friedman, ma anche delle buone tempistiche grazie al lavoro di squadra con la maestra.

Alan Friedman e Giada Lini di Ballando con le Stelle 2024 amati dai social: “sono favolosi”

Durante l’esibizione di Alan Friedman e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2024 non manca la polemica accesa proprio dal giornalista che, ripreso dalla presidente di giuria Carolyn Smith, rivela di indossare un frac più grande di taglia che non gli ha permesso di mostrare le spalle dritte. Infine il giudizio di Selvaggia Lucarelli che ironizza: “sei il primo concorrente che dice di essere gobbo per colpa delle spalline”. 31 punti per la coppia Alan Friedman e Giada Lini si posiziona al 7 posto della classifica finale. Il percorso di Alan Friedman a Ballando con le Stelle finora è in salita; il giornalista sta dimostrando carattere si, ma anche tanta ironia e spirito goliardico che sicuramente lo porteranno lontano. A fare il tifo per loro il pubblico dei social: “#AlanFriedman ce la mette tutta, non c’è che dire” – scrive un utente, mentre sono tantissimi i commenti di approvazione da parte del popolo dei social.

“Favoloso”, “Bravi!!!!!”, “I migliori!!!! Bravissimi!!!” e ancora “Tu sei un talento vero… quasi un genio… tu puoi fare tutto” e “Un mito fantastico”. Naturalmente non si può piacere a tutti e non mancano i soliti leoni da tastiera che si lasciano andare a commenti legati all’età del protagonista: “solito ballo geriatrico che mira tutto sulla simpatia!”.