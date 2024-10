Incidente a Ballando con le stelle 2024: Alan Friedman fa cadere Giada Lini

Alan Friedman torna sulla pista di Ballando con le stelle 2024, dopo le critiche e lo zero della quarta puntata, con un paso doble con tanto di incidente, visto che fa cadere a terra la sua ballerina Giada Lini. Il ballo riprende e si conclude anche con un tono ironico, ma la giuria sembra concordare nel dire che l’esibizione è stata pessima.

Il primo a dire la sua è Ivan Zazzaroni: “O è una roba terribile o è una roba fantastica, sono indeciso. Non riesco a trovare una via di mezzo, mi fa impazzire lui perché è quello che si mette più in gioco di tutti. Non so cosa dire…” dichiara. Più duro Fabio Canino: “A me sembrava una puntata di Ballando con le stelle ma in Germania. Era proprio brutto, non hanno accettato i consigli”.

Fiume di critiche per Alan Friedman e la sua esibizione a Ballando con le stelle

Segue il giudizio più tecnico di Carolyn Smith: “Sono un po’ confusa… Hai fatto qualche passo di paso doble ma siamo un pochettino lontano tecnicamente. Abbiamo sempre il problema della parte superiore con le spalle che vanno su”. Selvaggia Lucarelli tocca, invece, l’aspetto personale e dice a Friedman che: “Io ho visto una versione di te che non credo sia quella che è nella vita reale. Mi ha annoiato vederti nella versione sbiadita di te, non proprio genuina, mi sarebbe piaciuto vederti più coraggioso, anche con la giuria. Qui ami mostrarti docile, mite, gioioso e io non ti credo. Tu sei un abile dissimulatore e io non li amo.” Sintetico ma duro Mariotto, che definisce il ballo del giornalista “Catastrofico”. “Sto cercando di essere umile, anche se sono incazz*to nero…” ammette, allora, il concorrente.