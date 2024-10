Alan Friedman è uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma tv che conduce Milly Carlucci e che va in onda sabato sera. La partecipazione di Alan a questo programma tv ha sorpreso la maggior parte dei telespettatori e vi sono state varie polemiche a riguardo. Andiamo a vedere nello specifico chi è e di cosa si occupa Alan Friedman.

Alan è nato a New York il 30 Aprile 1956, è un personaggio piuttosto dinamico che mostra negli anni una grande passione per l’economia e la politica. Si laurea alla New York University, prosegue gli studi a Londra ed ha una formazione scolastico di grande cultura, fondamentale poi per aiutarlo nell’intraprendere il suo ruolo. Diventa in poco tempo un giornalismo di alto livello.

La carriera di Alan Friedman inizia abbastanza presto quando Alan riesce ad entrare come collaboratore nell’amministrazione di Jimmy Carter. Successivamente inizia a lavorare nel Financial Times, a partire dal 1979 e ricopre questo ruolo per 14 anni, diventa corrispondente per l’Italia e per gli Stati Uniti e riceve per 4 volte come British Press Award, riconoscimento piuttosto prestigioso.

Alan Friedman diviso tra la passione per la scrittura e quella per la politica e l’amore per la moglie Gabriella Carignani

La sua carriera è di gran livello e negli anni l’Italia diventa un punto chiave per quel che riguarda gli aspetti lavorativi. Si trasferisce a Milano ad inizio anni ’80 e nel 1988 pubblica il libro ‘Tutto in famiglia’, un libro dove tratta di tutto ciò che accade nella Fiat e nella famiglia Agnelli. Negli anni entra anche nella tv italiana e conduce un programma di matrice economica su Rai3.

Poi passa a Sky Tg24 dove conduce The Alan Friedman Show e il suo personaggio acquisisce sempre più notorietà sul panorama nazionale italiano. Come dichiarato più volte da lui è stato ospite e ha intervistato politici del calibro di Berlusconi, Putin o Donald Trump. Qualcuno negli anni lo ha anche accusato di essere di parte, ricevendo subito duri attacchi.

Per quel che riguarda la vita privata Alan Friedman ha sposato Gabriella Carignani, donna che ha conosciuto diversi anni prima (a quel tempo lei era sposata con un altro) e che poi ha cambiato la sua vita. I due sono molto legati e la donna è intervenuta negli ultimi giorni a Domenica In raccontando: “Io lo vedo molto bene da quando è cominciato il programma, certo che non è facile per una persona della sua età fare uno sforzo del genere e mettersi duramente alla prova”, ha spiegato la donna.