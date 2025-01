Alberto Boubakar Malanchino è diventato famoso per aver recitato in alcune fiction di gran successo come “Doc – Nelle tue mani”, nei panni del dottor Gabriel Kidane. L’attore è nato a Milano da padre italiano e madre proveniente dal Burkina Faso. Dopo essersi appassionato alla recitazione, nel 2016 si è diplomato presso la Civile Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano, partecipando nello stesso anno alla Biennale di Venezia. Le sue prime esperienze sono state a Teatro: nel 2018 è avvenuto il debutto con il monologo “Verso Sankara” mentre qualche anno più avanti è approdato in tv con una serie di fiction molto apprezzate dal pubblico come “Un passo dal cielo” e “Don Matteo” oltre che la stessa “Doc – Nelle tue mani”, con protagonista Luca Argentero. Ha lavorato anche nel cast della produzione di “Summertime” su Netflix.

Alberto Malanchino, dopo essere nato a Milano nel 1992, ha vissuto per qualche anno in Burkina Faso per poi tornare in Italia e rientrare in Africa solamente in visita da adolescente. Si è appassionato al teatro già durante l’età adolescenziale, grazie alle classiche recite scolastiche che gli hanno permesso di avvicinarsi proprio al mondo del cinema. Da quel momento, Alberto Boubakar ha cominciato a costruire il suo futuro, dedicandosi appunto al teatro ma anche alla tv.

Chi è Alberto Boubakar Malanchino? Il successo con Doc: “Sento ancora l’amore”

Alberto Boubakar Malanchino, parlando in un’intervista con THR Roma, ha raccontato: “Dalla tv mainstream al teatro, cerco di tracciare una carriera coerente e di restituire qualcosa alla collettività attraverso il mio lavoro”. Tra i suoi successi in carriera più grandi c’è senza dubbio “Doc – Nelle tue mani”: il personaggio di Gabriel, particolarmente apprezzato, ha cambiato la sua carriera: “Ho particolare riconoscenza nei confronti della Lux perché mi ha dato fiducia, affidandomi il primo ruolo da co-protagonista. Sento ancora l’amore del pubblico”.