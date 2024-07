Albo d’oro Europei/ Stasera la finale Spagna Inghilterra: sarà la prima volta dei tre leoni? (12 luglio 2024)

ALBO D’ORO EUROPEI: STASERA LA FINALE SPAGNA INGHILTERRA

Aggiorneremo stasera l’albo d’oro degli Europei: alle ore 21:00 è prevista la finale Spagna Inghilterra e dunque scopriremo quale sarà la nazionale che scriverà il suo nome sotto quello dell’Italia, purtroppo campione uscente perché l’incredibile titolo di tre anni fa a Wembley non è stato difeso in questa edizione, una sofferenza dall’inizio alla fine con meritata eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera. Adesso tocca a Spagna e Inghilterra, e per entrambe le motivazioni nella finale del 2024 sono tante anche solo dando uno sguardo all’albo d’oro degli Europei, perché si tratterebbe comunque di un successo epocale comunque lo si voglia girare.

Partiamo dalla Spagna, che comanda l’albo d’oro con tre titoli: al momento in compagnia della Germania, ma potrebbe portarsi in testa da sola con il successo all’Olympiastadion di Berlino. In più la Roja rimane l’unica nazionale ad aver vinto gli Europei per due volte consecutive: la Germania ha avuto i suoi tre successi nel 1972, 1980 (ma in mezzo c’è una finale persa) e 1996, l’Italia ha trionfato due volte facendo passare 53 anni tra un titolo e l’altro mentre la Francia ha scritto il suo nome nell’albo d’oro degli Europei nel 1984 e nel 2000. La Spagna, oltre ai due titoli consecutivi, ha infilato nel mezzo un mondiale: del resto per la Roja quelli sono stati anni favolosi.

LO STRANO CASO DELL’INGHILTERRA

Nell’albo d’oro degli Europei dobbiamo poi parlare dell’Inghilterra, che rappresenta un caso davvero curioso: prima dell’edizione 2020, poi posticipata di un anno a causa del Covid, i tre leoni non erano mai riusciti a giocare una finale, ed erano arrivati in semifinale soltanto una volta, nell’edizione casalinga che li aveva visti eliminati ai rigori per mano della Germania. Ecco: dopo un digiuno perenne in questa competizione continentale, l’Inghilterra è arrivata in finale per due volte consecutive e ora spera di riscattare l’altra cocente delusione di Wembley, naturalmente la partita persa tre anni fa contro l’Italia ancora ai rigori, dopo essere passata in vantaggio nelle prime battute.

Va sicuramente dato merito al grande lavoro di Gareth Southgate, che ha ereditato questa nazionale nel 2016: in due edizioni degli Europei ha raggiunto due volte la finale, mentre al Mondiale 2018 è arrivato quarto. Possiamo dire che per continuità di risultati l’Inghilterra di oggi sia forse la versione migliore nella sua storia, ma un conto è arrivare ad un certo livello dei grandi tornei e un conto è vincerli; dunque stasera i tre leoni sperano finalmente di scrivere il loro nome nell’albo d’oro degli Europei, l’unico successo è ancora quello casalingo del 1966 e ormai sono passati 58 anni.

ALBO D’ORO EUROPEI: TUTTI I VINCITORI

1960: Unione Sovietica

1964: Spagna

1968: Italia

1972: Germania Ovest

1976: Cecoslovacchia

1980: Germania Ovest

1984: Francia

1988: Olanda

1992: Danimarca

1996: Germania

2000: Francia

2004: Grecia

2008: Spagna

2012: Spagna

2016: Portogallo

2020*: Italia

* edizione giocata nel 2021











