Alda Fendi ricoverata in codice rosso dopo un incidente domestico: come sta?/ Intervento dell’elisoccorso

Il mondo della moda e non solo vivono ore di apprensione dopo l’incidente di Alda Fendi nella propria abitazione presso l’isola di Palmarola. Come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine, la stilista è stata vittima di un incidente domestico; l’allarme sarebbe scattato alle ore 18 di ieri e, date le condizioni gravi riscontrate dai soccorritori, Alda Fendi è stata trasferita in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma con l’ausilio dell’elisoccorso.

Stando a quanto riporta il portale di informazione, Alda Fendi si trova attualmente ricoverata presso la struttura ospedaliera nel reparto di ortopedia e traumatologia. La stilista sarebbe già stata sottoposta a diversi esami di rito per valutare in maniera attenta la gravità delle lesioni dovute all’incidente domestico, ovvero una caduta.

Alda Fendi, apprensione per le condizioni della stilista ricoverata dopo l’incidente in casa

Attualmente non sembrano reperibili informazioni dettagliate rispetto alla natura dell’incidente di Alda Fendi e su quali siano le attuali condizioni dopo il ricovero in codice rosso presso il Gemelli di Roma. Sicuramente la situazione è fonte di preoccupazione per la famiglia della stilista e per il settore della moda. Lei che, insieme alle sorelle Paola, Anna, Carla e Franca, è stata ed è ancora tutt’oggi pioniera del brand di famiglia – Fendi – grazie ad una caparbietà e professionalità costante. Insieme hanno costruito passo dopo passo il successo del marchio portandolo oltre i confini nazionali e, senza dubbio, il contributo della più piccola delle sorelle è stato sensazionale e necessario.











