Lo scorso 22 dicembre Alessandro Borghese è tornato su Sky Uno con la nuova stagione di “4 Ristoranti”. Da oltre dieci anni è uno degli chef più amati dagli italiani. Ma chi è davvero il volto della cucina che ha conquistato il pubblico? Nato il 19 dicembre 1976 a San Francisco, Alessandro Borghese è il primogenito dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese. “Avere una mamma sulle copertine di Playboy mi ha creato problemi? Sono stato un ragazzo irrequieto, erano gli anni Ottanta”, ha raccontato a ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’. Preso spesso di mira dai compagni di scuola, ha ricordato: “Una volta ho perso la pazienza e uno è finito come un club sandwich”.

Dopo essersi diplomato all’American Overseas School of Roma, Alessandro Borghese decide d’imbarcarsi sulle navi da crociera per provare a realizzare il suo sogno di diventare un cuoco. La sua avventura a bordo dura ben tre anni, durante i quali vive in prima persona il naufragio della nave Achille Lauro al largo delle coste della Somalia. Per tre giorni, lo chef rimane su una scialuppa in mare aperto, un’esperienza che ha condiviso durante un’intervista a Da noi… a ruota libera: “Sono stato tre giorni su una zattera, salvato poi da una petroliera greca. Mia madre seppe del naufragio dal telegiornale, siamo riusciti a comunicare solo dopo esserci messi in salvo”.

Dopo l’esperienza sulle navi da crociera, Alessandro Borghese inizia la sua carriera come chef, lavorando in diverse parti del mondo. Nel 2017 apre il suo ristorante a Milano, mentre dal 2015 è il volto del celebre programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Durante i suoi anni di formazione, conduceva uno stile di vita ‘vivace’ e, nel 2006, nasce un figlio di cui è venuto a conoscenza solo molti anni dopo. Sebbene provveda legalmente al suo mantenimento, non ha mai avuto occasione di incontrarlo, come ha raccontato a La Repubblica: “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato. Solo di recente sono venuto a conoscenza del bambino. Me ne occupo dal punto di vista legale, ma non l’ho mai visto, non ho neppure una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno. So solo che vive all’estero”.

Dal 2009 Alessandro Borghese è sposato con Wilma Oliverio. Si sono conosciuti quando lui aveva 32 anni ed è stato amore a prima vista. Dopo appena sei mesi, hanno celebrato il matrimonio nel Santuario della Madonna del Roseto a Solopaca, in provincia di Benevento. “A dirla tutta lei era già fidanzata, si sarebbe dovuta sposare con un altro uomo. Possiamo dire che ho fatto un ‘furto'”, ha raccontato lo chef a La Repubblica. La coppia ha due figlie, Alexandra e Arizona, che Borghese cerca di tenere lontane dai riflettori, per proteggerle dalle ‘insidie’ del web.