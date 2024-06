Alessandro e Antonio Bruco, Io canto family 2034/ Nonno e nipote puntano al primo posto della classifica

Prosegue la corsa verso la finale di Alessandro e Antonio Bruco, nonno e nipote che sin dalla prima puntata di Io Canto Family 2024 si sono contraddistinti per la loro energia e vitalità. Antonio Bruco ha accettato l’invito del nipote Alessandro e si è messo in gioco sul palcoscenico di Io Canto Family 2024 improvvisando e interpretando canzoni moderne. La conferma che le sfide, anche quelle più assurde e difficili, possono essere affrontate e superate. L’energia e la vitalità di nonno Antonio del resto è contagiosa così come quella del nipote Alessandro che sul palcoscenico ha una padronanza tale da conquistare la giuria, ma anche il pubblico. Il risultato si è visto durante l’ultima puntata con il secondo posto nella classifica generale. Questa sera però i due sono chiamati a fare di più in vista della finale.

Alessandro e Antonio Bruco della squadra di Iva Zanicchi sono pronti a far divertire ancora una volta il pubblico dopo l’ottima performance della scorsa puntata sulle note di “Casa mia” di Ghali. “Tutto improvvisato” – ha detto il nonno Antonio con il nipote Alessandro che precisa – “è stato difficile per lui, ci ha messo tanto coraggio”. Nonno e nipote hanno poi duettato con la coach Iva Zanicchi sulle note di “Sarà perchè ti amo”. “Sono contentissima per il nonno e il nipote, finora abbiamo pianto. Adesso piangerete anche di più. Dovete cantare tutti e sorridere” – dice Iva prima di iniziare a cantare sulle note di “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Alessandro e Antonio Bruco lasciano il segno puntata dopo puntata di Io Canto Family 2024

Un grande successo per Alessandro e Antonio Bruco che hanno conquistato la giuria e il pubblico e sono così passati alla terza puntata. La coppia, vivace e brillante, si è distinta sin dalla prima esibizione live quando ha portato sul palco di Io Canto Family il successo “Un ragazzo, una ragazza” dei The Kolors. La forza di Alessandro e Antonio Bruco hanno conquistato critica e pubblico di Io Canto Family. Nonno e nipote sono una delle coppie più forti di questa prima edizione: complici e con una ottima presenza sul palco, i due hanno conquistato Michelle Hunziker e i giurati. A volersi mettere in gioco a Io Canto Family è stato proprio il giovane Alessandro che ha deciso di coinvolgere il nonno. “Ho scelto mio nonno Antonio perché ha sempre dimostrato grande concentrazione e grande divertimento” – sono state le parole del giovane concorrente poco prima di salire sul palcoscenico.

Non solo, Alessandro Bruco ha precisato di aver deciso di partecipare con il nonno Antonio per un motivo: ” è molto bravo a cantare e io gli volevo regalare questa bellissima emozione. Lui è dei tempi di Claudio Villa, Domenico Modugno, Gigiola Cinquetti. È stato difficile, ma lo capisco”. Il nonno Antonio ha accettato con grande entusiasmo: “Alessandro mi ha messo nelle condizioni di cantare canzoni, imparare frasi, parole, musica. Non l’ho mai fatto nella mia vita”.











