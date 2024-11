E’ un volto iconico di Amici, forse tra le ex allieve nel settore della danza che più sono riuscite a portare in alto la carriera ‘sfruttando’ il talent come splendido trampolino di lancio. Stiamo parlando di Anbeta Toromani; ancora oggi invitata con frequenza da Maria De Filippi soprattutto per commentare le esibizioni degli allievi di ogni edizione tra sfide e classifiche. Della sua carriera si conoscono bene le innumerevoli tappe, ma della vita privata? Il marito di Anbeta Toromani è Alessandro Macario e sul suo conto sono note alcune curiosità essendo anche lui ballerino di professione.

Alessandro Macario, marito di Anbeta Toromani: “Non immagino futuro senza di lei…”

Nel segno dell’amore e della danza; Alessandro Macario – marito di Anbeta Toromani – è anche lui un esponente del settore e da quasi vent’anni non solo condividono passione e professione ma anche l’amore. Entrambi sono sempre stati molto riservati sul tema sentimentale ma, con i pochi accenni, hanno sempre sottolineato la bellezza del loro legame.

Proprio di recente sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, occasione per Alessandro Macario – marito di Anbeta Toromani – per celebrare l’amore che li lega. “Io non potrei immaginare di stare senza di te, sei l’amore della mia vita”. Parole al miele che hanno fatto eco a quanto detto anche dalla ballerina e coreografa: “…E’ un uomo molto dolce e passiamo molto tempo insieme, anche perchè condividiamo la professione. Cosa ci auguro per il futuro? Di rimanere così, oltre e non meno; perchè abbiamo tutto!”.