Come si è visto in questa edizione del Grande Fratello, i bollenti spiriti si sono fatti sentire sin da subito. In particolare, si è creato un triangolo tra Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i quali non fanno altro che punzecchiarsi e flirtare tutto il tempo all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia ha stabilito da subito un forte legame con Lorenzo, attratta dalla sua simpatia e spensieratezza, ma dopo poco tempo è subentrato Javier Martinez, con il quale si è sentita un po’ in imbarazzo e in difficoltà nel rapportarsi.

Grande Fratello 2024, incidente hot per Giglio/ Lato B di fuori, costretto a correre ai ripari

Chiaramente, sui social è già esploso il gossip sul trio: tra il pubblico c’è chi vorrebbe vedere Shaila Gatta con Lorenzo per via della sua simpatia e della leggerezza con cui vive, mentre dall’altra parte c’è chi sostiene che con Javier Martinez ci sia un’innegabile attrazione che non potrà essere nascosta ancora per molto tempo. Durante la puntata di Lunedì 23 settembre, Alfonso Signorini ha provato ad indagare per scoprire chi è il preferito di Shaila, ma senza successo. La giovane sembra essere molto decisa e consapevole della sua bellezza, ma soprattutto ha dichiarato di volersi divertire senza freni, nonostante una critica di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ci prova con Clayton Norcross?/ Il flirt dopo puntata: "Occhi innamorati..."

Grande Fratello, Javier Martinez parla a Shaila Gatta dopo la puntata: “Non mi è piaciuto quello che è successo”

Spunta però un video-verità, in cui Shaila Gatta negli scorsi giorni si è confidata con Luca Calvani, chiedendogli come gestire al meglio questo turbine di emozioni senza essere troppo coinvolta sentimentalmente. E dopo la puntata della sera di lunedì 23 è arrivata la confessione sempre a Luca, al quale ha detto di essere molto attratta da Javier. Lei tiene a ribadire di non volersi impegnare con nessuno, ma allo stesso tempo svela che il suo preferito è proprio l’ex tentatore, che quest’anno sembra aver fatto breccia nel cuore di molti.

Jessica Morlacchi e Clayton Norcross, virale video incontro prima del Grande Fratello 2024/ Cos'è accaduto

Shaila dice a Luca che quella tra loro due è una vera attrazione e chimica: “Si capisce che tra i due mi piace lui“, sostiene. Dopo la puntata del Grande Fratello, Javier ha voluto parlare subito con Shaila Gatta spiegandole che non gli è piaciuto il modo in cui è passata in puntata e che tutto è sembrato come una competizione tra lui e Lorenzo. Martinez ha precisato anche di non essere entrato al Grande Fratello per cercare l’amore, ma di essere incuriosito da una persona umile e trasparente come lei.