Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi, chi è la giovane e talentuosa coppia di Ballando con le Stelle

In gara a “Ballando on the Road”, spin off di Ballando con le Stelle, ha partecipato anche la coppia formata da Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. I due sono davvero giovanissimi: Aurora ha 16 anni mentre il suo partner, Alessandro, ne ha 17. Una coppia molto affiatata sul lavoro con un grande feeling, tanto che i due sono arrivati a vincere per due anni consecutivi il “World of dance Italy 2024”. L’evento, che si tiene ogni anno a Roma dal 2015, è stato vinto sia nel 2023 che nel 2024 dalla coppia di ballerini, che hanno vinto la medaglia d’oro della divisione Junior della competizione.

Ma chi sono i due grandi ballerini? Aurora Scarsi è nata a Savona, dove vive. Ha vinto, nel 2023 e l’anno successivo, il World of Dance Italy, ballando in coppia con Alessandro Ronchetti, ma non solo. Ha vinto anche la medaglia d’argento individuale al “World of dance Italy 2024” con “Ashes”. Alessandro Ronchetti, invece, ha partecipato a tantissimi concorsi fin da bambino: si è poi legato ad Aurora Scarsi con la quale ha cominciato a ballare in giro per il mondo, fino ad arrivare proprio ai trionfi capitolini e poi a “Ballando on the Road”, spin off di Ballando con le Stelle.

Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi fino a Ballando con te

Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi hanno ballato anche a Ballando con te, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. I due, dunque, si sono fatti conoscere con la loro classe e il loro enorme talento anche in televisione, strappando applausi e complimenti da tutta Italia. Anche su Instagram i due ballerini sono molto seguiti e apprezzati da tutto il pubblico e anche dai telespettatori, nonché dal web, dove non mancano i commenti entusiastici.