Sette mesi dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano a Uomini e Donne per raccontare i dettagli della loro storia d’amore che documentano con foto e video sui social. Una storia in cui pochi credevano e sulla quale, in tanti, si sono dovuti ricredere. Dopo un filmato riassuntivo della loro storia, Alessandro e Roberta arrivano in studio mano nella mano. “Che bella coppia, Ale, quanto ti trovo bene”, commenta Tina Cipollari. “Roberta sei dimagrita, stai molto bene. Alessandro anche tu sei dimagrito”, dice Maria De Filippi. “Ci credo, tra ses*o e samba”, commenta ironicamente Tina. Spazio, poi, al racconto dell’amore tra l’ex dama e l’ex cavaliere.

“Sono molto serena, sto bene con lui. In questi sette mesi ho conosciuto e sto conoscendo una parte di Alessandro che fa fatica a tirare fuori quando è qui. Non mi fa mancare nulla. Tutto quello che volevo adesso ce l’ho. Sono tanto, tanto innamorata di lui”, le parole di Roberta. “Io avevo molta paura perché non la vedevo da tanto tempo e quando siamo usciti da qua io non ero innamorato. Quando abbiamo scelto di andare via, avevo detto che un pezzettino del mio cuore era suo, adesso dico che è tutto suo. Sto bene, sono sereno, tranquillo e soprattutto innamorato”, aggiunge Alessandro.

Alessandro Vicinanza e il desiderio di famiglia con Roberta Di Padua

Pur non vivendo nella stessa città, Alessandro e Roberta riescono a vedersi con molta frequenza. “Ci vediamo ogni 2-3 giorni, gli ho presentato mio figlio. Hanno avuto un inizio particolare perché mio figlio era un po’ geloso. Poi, durante una vacanza a Formentera tra mamma e figlio, lui ci ha raggiunto ed è scappato. I primi giorni è rimasto attaccato a me, ma poi, Alessandro è stato molto bravo a creare un legame con lui”, le parole della dama.

“Io ho il desiderio di avere un figlio tutto mio e recentemente ho ribadito questa mia volontà. Alex è un bambino bellissimo e quando sto con i bambini torno anch’io ad essere un po’ bambino. Sono contento, tranquillo, sono in una fase della mia vita in cui sto davvero bene”, aggiunge Alessandro ribadendo il desiderio di avere presto una famiglia tutta sua. Poi parole sull’ex marito di Roberta: “Roberta ha un ex marito che è una persona perbene ed è un padre presente e se Alex è un bambino sereno è merito dei suoi genitori”, conclude Alessandro prima di balalre con la fidanzata.

