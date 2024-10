Alessandro Zarino, chi è l’ex fidanzato di Shaila Gatta: come sono andate le cose

Negli ultimi giorni Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila Gatta, è tornato a parlare della sua relazione con la modella ed ex velina di Striscia la notizia, naufragata dopo oltre un anno e mezzo di storia in un modo che ha lasciato del tutto spiazzato il ragazzo: “È stato un modo strano di chiudere, soprattutto considerando la durata della nostra relazione e l’età che abbiamo” ha raccontato in una intervista concessa al programma radiofonico Non succederà più.

La chiusura del rapporto tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta sarebbe arrivata per motivi prettamente professionali: “Lei aveva altri sogni, voleva condurre programmi televisivi, mentre io ho deciso di costruirmi una realtà diversa a Napoli, ognuno ha preso strade diverse, e non ci siamo più trovati” ha spiegato il giovane ex fidanzato della attuale concorrente del Grande Fratello.

Alessandro Zarino su Shaila Gatta: “E’ una che vuole sempre primeggiare”

Nella vita di Alessandro Zarino, la modella Shaila Gatta ha occupato un posto in primo piano per diverso tempo, ovviamente fino alla rottura della coppia, che si è sgretolata per motivi che sono rimasti ignoti praticamente fino alla fine, con la ex coppia che non si è mai riservata una chiarimento sulla loro relazione. Alessandro Zarino sull’ex velina, che si è avvicinata nettamente a Lorenzo Spolverato al Gran Hermano, ha spiegato: “Shaila vuole sempre primeggiare, e a volte questo la porta a non guardare in faccia a nessuno, questo modo di fare potrebbe farle male” le parole del ragazzo a Non succederà più.

Riguardo invece all’avvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Alessandro Zarino ha detto la sua: “Forse ha capito che Javier non era il ragazzo giusto per lei, lei però deve sempre essere al centro dell’attenzione e se non accade non si sente bene” la frecciatina di Alessandro Zarina all’ex fidanzata.