Alessia ultima in classifica: rischia l’eliminazione ad Amici 2024?

Alessia, la ballerina di latino di Alessandra Celentano, rischia l’eliminazione a causa della gara di ballo. Nel pomeridiano di Amici 2024 in onda oggi, domenica 10 novembre, la ballerina non convince, con la propria esibizione, Veronica Peparini che è tornata nella scuola proprio per giudicare i ballerini protagonisti della gara di ballo. Alessia che, nelle precedenti gare è sempre riuscita a convincere i giudici evitando la sfida, stavolta non ci è riuscita. Alessia si è esibita per prima in un passo a due con Umberto, il professionista di latino della scuola- L’esibizione, nel complesso, è piaciuta alla Peparini che ha riconosciuto la sensualità di Alessia, ma ciò non è bastato per evitare la sfida.

Nella classifica finale, infatti, Alessia è stata preceduta da Alessio, Daniele, Rebecca e Teodora che, dopo aver affrontato più volte la sfida, è riuscita ad evitarla un’altra volta. Per Alessia, dunque, c’è il rischio eliminazione e per tutta la settimana preparerà la sfida.

Alessia e LuK3: amicizia o flirt ad Amici 2024?

Alessia condividerà la settimana della sfida con Lukl3, cantante di Lorella Cuccarini che, esattamente come la ballerina, essendosi classificato ultimo nella gara di canto, è finito in sfida. Sfida che affronterà la prossima settimana esattamente come Alessia. Uno strano scherzo del destino per il cantante e la ballerina che hanno instaurato un legame importante sin dalle prime settimane nella scuola al punto che la ballerina gli ha scritto un bellissimo messaggio anonimo per poi ammettere di essere il mittente.

” Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio”, le parole scritte da Alessia che ha così instaurato un bel rapporto di amicizia con il cantante. Alessia e Luk3 riusciranno a superare la sfida?