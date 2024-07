Alessia e Lino a Temptation Island 2024, spunta video di Giuliano con Armando Incarnato/ Web impazza

Temptation Island 2024, spunta un video di Lino Giuliano con l’ex di Uomini e Donne Armando Incarnato: recitano Gomorra

Temptation Island 2024 è appena iniziato ma già non mancano segnalazioni e polemiche. Le coppie che hanno fatto più discutere sono quelle formate da Jenny e Tony e Lino e Alessia. Quest’ultimo si è immediatamente avvicinato alla single Maika scatenando la gelosia della sua fidanzata che ha immediatamente chiesto il falò di confronto a cui lui non si è presentato. Successivamente Alessia Pascarella ha visto altri video su Lino Giuliano, ha richiesto il falò di confronto e nella prossima puntata di Temptation Island 2024 si scoprirà se Lino ha accetterà o no.

Per tutti questi motivi Alessia e Lino di Temptation Island 2024 hanno catturato l’attenzione del web e degli utenti dei social. Le segnalazioni nei confronti di Lino Giuliano sono state tantissime ed adesso è venuto fuori anche un video in cui Lino ‘recita’ con un volto noto di Uomini e Donne: Armando Incarnato. Nel dettaglio, sulla piattaforma di tik tok è diventato virale un video in cui Lino interpreta una scena tratta da Gomorra-La serie e con lui recita anche il discusso ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi. La prova attoriale di Lino Giuliano di Temptation Island 2024 e di Armando Incarnato non è stata delle migliori ed ha strappato più di un sorriso.

Lino Giuliano di Temptation Island 2024 nel mirino del web: e spunta il video con Armando Incarnato

In attesa della seconda puntata di Temptation Island 2024, in queste ore sono spuntati in rete sono stati diversi vecchi video di Lino Giuliano. In particolare però a far discutere è un filmato apparso su TikTok, nel quale vediamo il fidanzato di Alessia Pascarella interpretare una scena della serie Gomorra al fianco di Armando Incarnato, ex Cavaliere di Uomini e Donne. Il protagonista del Trono Over da ormai diversi mesi ha lasciato il dating show di Maria De Filippi e naturalmente questa clip non è affatto passata inosservata. E non è l’unica perché sempre sul profilo Tik Tok di Lino Giuliano sono disponibili altri video che sottolineano le sua velleità artistiche, come il video in cui canta con il fratello sulle note di ‘Guagliò’.











