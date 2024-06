Lino e Alessia, coppia Temptation Island 2024/ Lei: “Penso che mi tradisca, sono stanca di rincorrerlo”

Lino e Alessia concorrenti a Temptation Island 2024: lei non si fida più di lui ed è convinta che l’abbia tradita

Lino e Alessia sono una coppia di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5 che vede sette coppie di fidanzati esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia mettendo alla prova i loro rispettivi sentimenti. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di fidanzati della dodicesima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Alessia, 30 anni, e il fidanzato Lino, che hanno deciso di mettersi alla prova dopo 4 anni di fidanzamento per testare se la loro storia d’amore può proseguire oppure no. A scrivere alla redazione del programma è stata Alessia che, dopo la scoperta di un tradimento, ha completamente perso la fiducia nei confronti del fidanzato e si trova ad un bivio.

La coppia protagonista della nuova stagione di Temptation Island 2024 vive a Napoli e sono fidanzati da 4 anni, ma al momento non possiamo dirvi di più; infatti non sono trapelati ulteriori dettagli sulla coppia di cui non si conoscono i cognomi né tantomeno le professioni che svolgono.

Chi sono Lino a Alessia, la coppia di Temptation Island 2024

Da Napoli al villaggio di Temptation Island 2024: Lino e Alessia sono tra i protagonisti della nuova edizione del popolare viaggio nei sentimenti in onda su Canale 5. A scrivere alla redazione del programma è stata Alessia che nel video di presentazione ha raccontato alle telecamere del programma: “Ciao a tutti, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni e ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”.

Lino dal canto suo nel video si difende lamentandosi del comportamento della fidanzata: “per lei è diventata una guerra, però per me èdiventata pesante perché io vorrei un po’ di libertà”, – ma Alessia è sicura di ciò che dice – “non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?”. Sul finale Lino conclude confessando: “una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita”.











