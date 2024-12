Alessia e Luk3: amicizia speciale ad Amici 2024?

Diversamente da quanto accaduto nelle precedenti edizioni di Amici, in quella attualmente in onda, sono poche le coppie che si sono formate. Tra gli allievi sono nate delle simpatie speciali che, però, non si sono trasformate in amore. Tra queste c’è sicuramente l’amicizia tra Alessia e Luk3, rispettivamente ballerina di Alessandra Celentano e cantante di Lorella Cuccarini. Tra i due allievi, sin dai primi giorni nella scuola, è nata una simpatia speciale come hanno ammesso entrambi. Tra Alessia e Luk3 non mancano mai gesti di affetto e di supporto al punto che chi segue costantemente il talent show non nasconde di avere dubbi sulla natura del loro rapporto.

Ad alimentare il gossip intorno ai due allievi di Amici è quanto accaduto nella puntata di Amici 2024 in onda oggi, domenica 8 dicembre. Alcuni gesti di Alessia durante la sfida che ha affrontato Luk3 non sono passati inosservati scatenando i rumors sul loro rapporto.

Alessia e Luk3: cos’è successo ad Amici 2024

Nella puntata di Amici 2024 di oggi, Luk3 torna ancora al centro dello studio per affrontare una nuova sfida. Il giovane cantante della squadra di Lorella Cuccarini che ha già affrontato diverse sfide, infatti, oggi si ritrova a dover difendere ancora una volta il proprio banco vincendo contro Vincenzo Cairo. Entrambi cantano cover. Luk3 canta Oggi sono io di Britti mentre Vincenzo canta What was i made for con delle barre.

Durante la sfida, l’atteggiamento di Alessia non è passato inosservato. La ballerina ha tenuto gli occhi fissi sul cantante facendo il tifo per lui e provando a supportarlo a distanza. Al termine della sfida, inoltre, i due si sono lasciati andare anche ad un abbraccio. Tra i due, dunque, c’è semplicemente un’amicizia o sta nascendo un sentimento più profondo? Le telecamere della casetta sono pronte ad immortalare qualsiasi evoluzione.