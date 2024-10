Tutto su Alessia Rivolta, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame della scorsa stagione che sono tornate a Uomini e Donne per cercare l’amore sperando di incontrare la persona giusta con cui costruire una storia importante c’è anche Alessia Rivolta che, sin dalla sua prima apparizione tv, ha colpito tutti sia per la bellezza, ma anche per il carattere forte, deciso e determinato. Alessia ha poco più di 50 anni ed titolare di un negozio di abbigliamento a Forte Dei Marmi in provincia di Lucca. Nella scorsa stagione del programma, durante la puntata trasmessa il 30 aprile 2024, ha colpito tutti scagliandosi contro Marcello Messina.

“E’ meglio che ti conosco. Mi è già bastato vedere quello che ho visto. Hai cinquant’anni porta avanti la nostra età perché la stai sotterrando. Non mi parlare di freschezza. Stai cercando qualcuno che vuoi gestire. Le donne della mia età vi fanno paura. Non siete all’altezza di una cinquantaquattrenne. Rimango sola. Dalla televisione mi facevi venire il latte alle ginocchia, da qui la ricotta”.

Alessia Rivolta e la conoscenza con Gabriele a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre 2024, Alessia Rivolta torna al centro dello studio accomodandosi accanto a Sabrina e di fronte a tre cavalieri tra cui Gabriele e Tommaso. Con quest’ultimo, la conoscenza sta continuando così come quella con Gabriele anche se su quest’ultimo c’è un punto interrogativo per la sua frequentazione con Sabrina.

Tra quest’ultima e Gabriele ci sono stati diversi appuntamenti e anche un contatto fisico come il bacio ma il cavaliere non sembra intenzionato a concederle l’esclusiva diversamente da Sabrina che ha deciso di non conoscere nessun altro cavaliere provando un forte interesse nei suoi confronti. La presenza di Alessia, però, rende tutto più complicato, ma cosa deciderà di fare la Rivolta? Porterà avanti la frequentazione o chiuderà definitivamente?

