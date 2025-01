Alessio Pili Stella: tutto finito con Francesca

Alessio Pili Stella, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è tra i protagonisti della puntata del 28 gennaio 2025. Alessio torna ad accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con Francesca, la dama con cui stava uscendo e con la quale ha avuto anche incontri intimi. Nella puntata del 27 gennaio 2025, Alessio e Francesca si sono scontrati a distanza a causa dell’interesse di Maurizio, sceso per Barbara De Santi, proprio per Francesca. “Tu hai negato un certo tipo di rapporto con me. Se faccio dei passi indietro e chiudo, perché devi darmi del bugiardo?” chiede l’uomo.

“Non sapevi cosa dire. Potevi evitare di entrare nella mia casa se già sapevi…”, replica Francesca ma Alessio insiste. “Quella sera lì quando sono arrivato da lei e mi sono accorto di un tipo di coinvolgimento, sono stato io a tirarmi indietro”, sbotta il cavaliere. “Sei piccolo”, conclude Francesca.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 28 gennaio 2025, Alessio torna ad accomodarsi al centro dello studio e discute con Francesca. “Abbiamo chiuso la conoscenza“, annuncia Alessio. “Lo stai dicendo adesso”, ribatte la dama lasciando intendere di non essere a conoscenza di tale dettaglio. “Viene a casa e vuole anche andare oltre”, fa sapere ancora la dama visibilmente infastidita.

Tra i due, però, non sembrano esserci le possibilità di un recupero al punto che Alessio si sbilancia con Morena facendole recapitare un regalo per chiedere di ricominciare ad uscire ufficialmente insieme. Alessio, diverse settimane fa, aveva provato ad uscire con Morena ma non era andata bene anche perché la dama era reduce da altre frequentazioni come quella con Mario Cusitore che si è conclusa. Stavolta, tra Alessio e Morena andrà meglio?

