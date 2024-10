Chi è Alex Baroni, l’ex fidanzato di Giorgia morto in un incidente

Alex Baroni è stato il fidanzato di Giorgia che, il 19 marzo 2002, fu coinvolto in un grave incidente stradale morendo a distanza di 25 giorni ovvero il 13 aprile a 35 anni. Alex Baroni e Giorgia sono fidanzati dal 1997 al 2001 fino a pochi mesi prima dell’incidente. La morte del cantante ha provocato un dolore enorme in Giorgia di cui lei ha parlato diversi anni dopo in alcune interviste. Per la cantante non è stato facile accettare e rielaborare il lutto. E’ stato, infatti, un duro percorso che Giorgia è riuscita a superare grazie alla propria famiglia, agli amici, ma soprattutto ad anni di analisi come ha confessato lei stessa.

«Avrei voluto morire anche io con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe…non mi rassegnavo», aveva raccontato in un’intervista a Rai 3 ripercorrendo i cinque anni trascorsi accanto al cantante e l’enorme dolore provato per la sua morte.

Alex Baroni e Giorgia: un dolore enorme per la cantante

“Non so veramente come ho fatto a superare il dolore. Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi“, aveva detto ancora Giorgia in alcune interviste raccontando a cuore aperto quel periodo terribile vissuto in seguito alla morte dell’ex fidanzato a cui era rimasta legata anche dopo la fine della storia.

Nonostante siano trascorsi anni dalla fine di quella storia, Giorgia non smette mai di ricordarlo il 13 aprile di ogni anno. “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”, è uno degli ultimi messaggi scritti dalla cantante il giorno dell’anniversario della morte.