Alex Britti è tra le novità della terza edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show che torna in prima serata su Rai1 condotto da Marco Liorni. Il chitarrista e cantautore romano accompagnerà uno dei concorrenti big alla riconquista di un posto nel districato panorama artistico italiano. Un ruolo del tutto nuovo per il cantautore romano che recentemente ha preso delle posizioni molto nette sul mondo della musica di oggi e in particolare sull’utilizzo dell’auto-tune. La voce di “Solo una volta o tutta la vita”, “Oggi sono” e “7000 caffè” non ha dubbi: “con l’auto-tune, anche se non sai cantare, fai il cantante”. Non solo, durante l’intervista rilasciata a BellaMà parlando delle nuove generazioni ha detto: “accendono l’auto-tune e in cinque minuti diventano tutti cantanti”.

Il chitarrista romano è consapevole che la musica è cambiata e in particolare che il genere pop viaggia su altri binari tra cui l’empatia del personaggio e tante altre componenti che rendono un brano di successo. Sicuramente i cantanti giovani di oggi lavorano meno sulla cassa di risonanza prediligendo un canto piano perchè non sono abituati al microfono.

Alex Britti sul figlio: “non lo metto su nessun piedistallo”

La musica è cambiata negli ultimi anni ed Alex Britti lo sa bene. Lui che ha vissuto il grande successo nei primi anni 2000 nel corso degli anni ha visto cambiare l’industria discografica tra meteore e nuove voci durante il tempo di una hit. Proprio parlando della sua gavetta e carriera ha detto: “quando ero ragazzino andavo a suonare e non c’era niente: microfono, casse”. C’era, quando ero fortunato una sedia”. Nonostante tutto la musica è e resta la sua più grande passione che sta cercando di condividere anche al figlio Edoardo, nato dalla relazione con l’ex compagna.

Il figlio Edoardo ha cambiato la sua vita rendono un “padre scherzone, giocherellone” ma quando necessario “serio, non serioso”. Nonostante la fama Britti sta insegnando al figlio la sana normalità evitando di metterlo sul piedistallo.