I triangoli la fanno da padrona al Grande Fratello, e durante la diretta di giovedì 23 gennaio 2025 c’è stato un confronto piuttosto bizzarro, quello tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Per chi avesse seguito la loro vicenda – memore da Temptation Island – la coppia Alfonso-Federica è scoppiata ormai mesi fa per poi ritrovarsi al Grande Fratello dove è avvenuta la rottura definitiva. Da lì l’imprenditore napoletano ha iniziato a fare scintille nella casa, dando baci a Zeudi Di Palma e non solo.

Jessica Morlacchi contro Stefania Orlando e Luca: "Siete una setta"/ L'accusa: "Tu non c'eri nemmeno!"

La sua nuova fiamma è Chiara Cainelli che è entrata da poco al Grande Fratello e ha conquistato il suo cuore. Più volte durante le settimane aveva provato a baciarla, finchè negli ultimi giorni si è visto un susseguirsi di notti di passione con tanto di baci e coccole a non finire. Alfonso Signorini, come è solito fare, ha voluto mettere tutto davanti agli occhi dei concorrenti, facendo incontrare Federica Petagna e Alfonso D’Apice e mandare in onda le clip “compromettenti“. Il ragazzo, visibilmente in imbarazzo ha ammesso di provare un forte interesse per Chiara, ma Federica ha avuto qualcosa da dire.

Lorenzo Spolverato minaccia Bernardo al Grande Fratello: "Ti stai distruggendo da solo"/ "Ora me la paghi"

Grande Fratello, Alfonso D’Apice in una posizione difficile: il confronto con Federica Petagna

Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio 2025 se ne sono viste di tutti i colori. Dal triangolo Zeudi, Helena e Javier a quello formato da Chiara Cainelli, Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Se quest’ultimo si sta divertendo nella casa più spiata d’Italia, anche la sua ex fidanzata sta portando avanti la sua vita con Stefano Tediosi, dato che i due hanno annunciato di essere andati a convivere da lui. Ma a parte questo, a sorprendere sono state le dichiarazioni di Federica Petagna, la quale ha confessato di vedere Chiara Cainelli solo interessata alle telecamere.

Gessica Notaro, sorpresa a Javier Martinez al GF: "Uomo con la U maiuscola"/ "Come deve essere la sua donna"

Alfonso Signorini ha fatto entrare anche lei nella sala del confronto e la ragazza si è difesa dicendo di essere realmente interessata ad Alfonso D’Apice. Il confronto è stato molto veloce e le due si sono salutate stringendosi la mano. Beatrice Luzzi e il conduttore ha fatto notare come al Grande Fratello sia molto comune non dimenticare niente del passato, dato che Federica Petagna aveva ricordato di una frase detta dalla Cainelli che non le è affatto piaciuta.