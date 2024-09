Alfonso e Federica, lui geloso della fidanzata a Temptation Island 2024

Federica Petagna e Alfonso D’Apice, tra le coppie protagoniste della prima puntata di Temptation Island 2024, stanno mettendo alla prova la loro relazione per via dell’eccessiva gelosia di lui, ma un segreto tenuto nascosto dalla ragazza rischia di scatenare un polverone. Alfonso viene convocato per un primo pinnettu, dove ascolta le parole della fidanzata cariche di soddisfazione per questa nuova avventura, e non senza una frecciatina: “Sono felicissima di entrare perché l’ho proprio desiderato e sognato, di stare da sola, con delle ragazze. Con i ragazzi ci troviamo benissimo, non vedo l’ora di parlarci, cose che non ho mai fatto“.

Temptation Island 2024 settembre, 1a puntata/ Coppie e diretta: Anna chiede il falò di confronto ad Antonio

Poi, rivela di aver comprato dei nuovi costumi da bagno all’insaputa del fidanzato: “Ho portato dei costumi che non ho mai messo e non ho mai pensato di mettere, e che metterò“. Lui, travolto dalla gelosia, preferirebbe che Federica non sfoggiasse costumi troppo “hot” e riflette su quanto appena visto: “Tu vuoi farmi proprio innervosire. Sono venuto dicendo che voglio migliorare e che mi fido di te, però se subito fai una cosa nascosta…“.

Titty e Antonio a Temptation Island 2024: lui mente, lei chiede il falò di confronto/ Colpo di scena choc

Alfonso deluso da Federica: “Così non vuole farmi migliorare“

Dopo il pinnettu, Alfonso riflette con gli altri compagni di viaggio sul gesto tenuto nascosto dalla fidanzata Federica: “I costumi non glieli ho visti… è una provocazione, non è che vuole farmi migliorare così, ma vuole farmi esaurire. In questo caso come faccio a migliorare?“. Ma per lui i pinnettu non sono finiti e, nel secondo, si sente la ragazza raccontare: “Io non ho amiche, qualunque cosa sto facendo qua è tutto nuovo“, spiegando di essere uscita poche volte, se non con lui, e di non avere un’effettiva vita sociale: “Gli ho dato troppa corda“.

Anna si sente male a Temptation Island 2024 per Alfred, Filippo Bisciglia preoccupato/ "Ti vedo scossa"

In un terzo pinnettu, infine, si vede Federica sempre più vicina al single Stefano: da un’iniziale conversazione, legata al malessere di lei per la gelosia del fidanzato, i due si sono avvicinati sempre più sino a ballare un lento in serata e proseguendo con abbracci e allenamenti in compagnia.