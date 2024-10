Alfonso si avvicina alla tentatrice Camilla e fa infuriare la fidanzata Federica a Temptation Island 2024

Inizia tra avvicinamenti pericolosi e sfoghi d’ira la settima ed ultima puntata di Temptation Island 2024, che vede protagonista l’ultima coppia rimasta in gioco: Alfonso e Federica. Chiamata nel pinnettu, Federica assiste all’avvicinamento repentino del fidanzato alla single Camilla e alle ammissioni di lui sul rapporto con la fidanzata. “Io non ho sfumature, o sono bianco o nero… o sono fedele come un prete o sono un bastardo! Oggi è il giorno che l’ho pensata meno di tutto il percorso, l’ho vissuto con serenità.” ammette, con riferimento a Federica.

Camilla e Alfonso trascorrono poi una notte insieme sotto le stelle in spiaggia, molto vicini, scambiandosi qualche parola di affinità. Immagini che fanno infuriare Federica, che sbotta: “Ma come sei ridicolo… fai uscire quello che sei, bravo! È un pezzo di merd*, solo sotto le coperte può fare le cose perché non ha palle. Non ha capito niente, ridi che ora ti faccio piangere! Non ti nascondere sotto le coperte, fai vedere ciò che sei, falso di merd*!”

Federica sbotta contro Alfonso ma lui fa un passo indietro: “Io o esco con lei o da solo!”

Lo sfogo di Federica sul fidanzato Alfonso è durissimo e continua: “Io non ho mai messo in dubbio il nostro rapporto, mai ho parlato così con un’altra persona. Io mi sono lamentata della mia libertà, dei miei spazi, e tu vieni qua e dici che stai pensando a non portarmi rispetto? Una come me non la troverà mai che ha 20 anni lavora, convive, ti porta rispetto e ha le palle! Si sta comportando da bambino, fuori vuole fare l’uomo ma è un immaturo di merda. Continua così, ti stai facendo schifare e io avrò la forza di mandarti affanc*lo!” Pochi minuti dopo le immagini insieme alla single Camilla, Alfonso ragiona sui suoi sentimenti e ne parla con la tentatrice: “Io sono sempre stato onesto, io da qui o esco con lei o esco da solo, non uscirei mai da qua con un’altra persona.” Infatti, poco dopo, chiede il falò di confronto.