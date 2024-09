Alice Campello e il gesto che conferma la rottura con Alvaro Morata

Nessuna speranza di ritorno tra Alice Campello e Alvaro Morata, la coppia esplosa nelle ultime settimane ha dato ulteriori conferme di come ricucire lo strappo sia una cosa molto complicata, la moglie del centravanti spagnolo di proprietà del Milan nelle scorse ore si è resa protagonista di un gesto che sa di altra prova riguardo alla fine del loro matrimonio. Alice Campello ha infatti deciso di mostrare ai fan il suo ufficio aggiornato dopo il ritorno dalle vacanze, e spicca sulla parete l’assenza del quadro di Alvaro Morata, l’ex marito che è stato sostituito con un nuovo quadro, in quello precedente la coppia si mostrava felice sulla copertina di Grazia, magazine che li aveva ritratti insieme in passato per celebrare la loro famiglia felice, ora andata in frantumi.

Ornella Vanoni: "Gino Paoli? L'ho lasciato perché me lo chiese la moglie Anna"/ "Ho avuto 4 amori"

E come sottolinea il portale Fanpage, tra Alvaro Morata e Alice Campello “non ci sarebbero margini di riconciliazione”, almeno per il momento, e questo ovviamente non ha fatto che far esplodere il malcontento dei fan della coppia.

Alvaro Morata e Alice Campello, fine del matrimonio a causa di un tradimento con Iannone? La verità

Nelle scorse settimane, quando la notizia della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è divenuta virale, si sono rincorse le speculazioni e i rumors riguardo alla rottura della coppia. Tra le teorie circolate è spuntata anche quella di un presunto tradimento di Alice Campello con Andrea Iannone, attuale compagno della popstar Elodie, ma sulla questione l’imprenditrice digitale si è espressa duramente, allontanando le malelingue:

Stefano Fresi, chi è l'attore: "Debuttare in Rai da protagonista è una grande emozione/ "Non sono burbero"

“Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco sul fatto che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto”. Non ci sarebbero dunque terze persone incastrate nella fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata.