ALLERTA METEO LIGURIA E IN ALTRE REGIONI: LA SITUAZIONE

Allerta meteo in diverse regioni italiane anche oggi, domenica 27 ottobre 2024, a causa del maltempo: il nuovo avviso è stato diramato dalla Protezione civile ed è arancione in alcune zone di Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda altre zone di queste tre regioni e Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto e Toscana, oltre che su gran parte della Sardegna, è stata diramata allerta meteo gialla. Nel mirino sono finiti i corsi d’acqua, soprattutto il lato veneto del Po, che è osservato speciale dalla Protezione civile regionale fino alle 14 di oggi.

Le previsioni meteo parlano di un flusso di correnti meridionali molto instabili che si dirigono verso le regioni occidentali del nostro Paese, quindi ci saranno piogge diffuse e persistenti, a livello locale anche temporali, soprattutto su Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta e Piemonte. Bisognerà aspettare l’inizio della nuova settimana per un cambio della situazione, per ora nubi e piogge diffuse sono protagoniste. Discorso diverso, invece, al Sud, dove domina il sole.

MALTEMPO AL NORD: LIGURIA AL VOTO CON I NUBIFRAGI

L’ondata di maltempo non si ferma, anzi è accompagnata da un’allerta meteo e criticità in diverse regioni tra piogge e allagamenti. Ci sono regioni che nelle prossime ore saranno alle prese con l’emergenza meteo a causa di piogge e rovesci che si trasformeranno in grandinate e nubifragi.

Ad esempio, in Piemonte le piogge intense hanno causato un diffuso innalzamento dei corsi d’acqua: nel pomeriggio di oggi sono previsti in particolare per Tanaro, Belbo e Bormida. Il timore è che i livelli possano superare la soglia di guardia. Ma già da questa mattina sono previsti innalzamenti per il Po, in particolare sul tratto da Carignano a Crescentino, invece nel pomeriggio saranno coinvolte anche le zone più a valle.

La situazione è ritenuta dinamica, motivo per il quale le istituzioni suggeriscono di tenersi sempre aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo, limitando gli spostamenti. Il problema per quanto riguarda la Liguria è che oggi e domani si va al voto. Infatti, piove forte sui seggi e i torrenti possono rappresentare una variabile inaspettata per le elezioni regionali.