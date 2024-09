Tutto – o quasi – pronto per il debutto di Amadeus sul Nove con il nuovo game show “Chissà chi è” ma l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è ad oggi tutta rivolta a quello che viene considerato una sorta di ‘alter ego’ del Festival di Sanremo. Stiamo parlando del Suzuki Music Party 2024, un programma sotto forma di concerto che verrà registrato il prossimo 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano e che andrà in onda il 22 settembre 2024 con appunto Amadeus alla conduzione.

Amadeus debutta sul Nove: "Inizio il 22 settembre con 'Chissà chi è'"/ L'annuncio social: tutte le novità

Il focus sul Suzuki Music Party verte principalmente sulla caratura dei cantanti che prenderanno parte al programma condotto da Amadeus e che per certi aspetti ricorda proprio la kermesse sanremese, con però altrettante differenze. 15 big della musica italiana sul palco, ognuno di loro con una propria canzone già apprezzata dal pubblico ma soprattutto anche con un brano inedito, realizzato proprio per l’occasione. Ma chi sono i cantanti che parteciperanno al Suzuki Music Party 2024?

Stefano De Martino nomina Amadeus ad Affari Tuoi e spegne le polemiche/ "Come direbbe lui: 'Soldi sicuri!'"

Suzuki Music Party 2024, cast dei cantanti ancora in completo: attesa per i prossimi annunci di Amadeus

Come anticipato, saranno 15 i cantanti che prenderanno parte al programma del Suzuki Music Party 2024 con Amadeus alla conduzione. Big indiscussi della scena musicale italiana che per l’occasione hanno preparato un brano inedito che verrà per l’appunto presentato proprio sul palco dell’Allianz Cloud di Milano. Il concerto avrà luogo il prossimo 17 settembre mentre la messa in onda sul Nove, in prima serata, è prevista per il prossimo 22 settembre.

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i cantanti che parteciperanno al Suzuki Music Party 2024 condotto da Amadeus sul Nove. La conta dei big è attualmente ferma ad 8, annunciati proprio dal conduttore; probabilmente bisognerà attendere ancora un po’ per conoscere l’intero roster di cantanti italiani che parteciperanno al Suzuki Music Party 2024.

Lucio Presta denuncia Amadeus: "Ha mentito sotto giuramento"/ Cos'è successo e cosa c'entra Checco Zalone

I cantanti del Suzuki Music Party 2024 annunciati da Amadeus

Anna

Tananai

Fiorella Mannoia

Emma

Lazza

Massimo Pericolo

Emis Killa

Baby Gang