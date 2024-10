Tutto su Amal, la corteggiatrice di Michele e Alessio a Uomini e Donne

Amal è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che, pur essendo scesa per entrambi e aver espresso inizialmente una preferenza per Michele, ha cominciato ad uscire con Michele Longobardi che, sin dalla prima esterna, ha provato a farla sciogliere senza riuscirci totalmente. Amal, infatti, nonostante 3 esterne, non è riuscita ad aprirsi totalmente con Michele cosa che, invece, ha fatto durante la prima esterna con Alessio Pecorelli che ha deciso di portarla in esterna e conoscerla nonostante il percorso già avviato con Michele.

L’esterna con Alessio si rivela bella, spontaneo ed emozionante per Amal che conosce i genitori del tronista. Quest’ultimo, infatti, l’ha portata nel ristorante di famiglia presentandolo il padre e la madre per poi condividere insieme anche la passione per il cibo. Un’esterna bella che, però, in esterna, scatena la gelosia e la rabbia di Michele.

Amal, lite con Michele Longobardi a Uomini e Donne: il tronista chiude

Dopo aver visto l’esterna di Alessio e Amal, nel veder5e la corteggiatrice a proprio agio, Michele sbotta in studio: “Ha avuto un modo di porsi completamente diverso rispetto a quello avuto con me. Ho portato lei tre volte, devo rispettare me e loro, quello che ho visto è incredibilmente esplicito. C’è una differenza sostanziale rispetto a me, mi sento preso in giro. Hai passato tre esterne a stare sulle tue”.

“Visto che sono uguali, vivranno la loro storia d’amore benissimo”, aggiunge riferendosi al feeling tra Alessio e Amal e chiudendo la conoscenza con la corteggiatrice. “Ho davanti a me due persone diverse con cui provo due cose diverse”, si giustifica Amal che, però, non riesce a fare cambiare idea a Michele che ribadisce di voler chiudere. “La mia dignità è superiore al sentimento che provo per lei”, conclude il tronista.

