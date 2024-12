Michele Longobardi nel mirino delle accuse a Uomini e Donne: una scelta spiazza le sue corteggiatrici

Accuse e urla nello studio di Uomini e Donne contro Michele Longobardi. Il tronista ha deciso di uscire in esterna con Amal e Veronica, ma ha anche chiesto di far scendere per lui una nuova corteggiatrice. Decisione che fa infuriare le ragazze presenti in studio: “Ma a questo punto del percorso, dopo due mesi e mezzo con noi, fai scendere un’altra ragazza? Ma ti sembra il caso?” sbotta Veronica, incredula che il tronista abbia fatto un passo indietro così importante.

Genny Casu: "Spero che Michele e Veronica escano insieme da Uomini e donne 2024"/ "Amal? Non la trovo reale…"

Le due corteggiatrici non sono però le uniche a lanciare accuse contro Michele. Seduta tra gli spalti c’è Mary, infuriata per essere stata totalmente trascurata dal tronista nelle ultime settimane. Motivo per il quale annuncia il suo addio al programma. Scelta che Michele non condivide.

Michele lascia lo studio, Amal chiede un video…

Maria De Filippi mette il tronista ulteriormente in difficoltà annunciando due novità: la prima è che Amal ha voluto un video che dimostra come Michele dica a tutte le stesse cose (e il video è stato fatto); la seconda è che è arrivata la nuova corteggiatrice che lui aveva deciso di conoscere. Questa seconda notizia spiazza le altre ragazze presenti, che si infuriano e accusano il tronista: “Lui dice cose spropositate a tutte per tenerci buone!”, tuona Amal. Stanco delle urla e delle accuse, Michele decide di lasciare lo studio.

Diego Tavani spiazza Claudia a Uomini e Donne: "Sono pronto a uscire con te"/ Lei frena, è lite: "Ho paura…"