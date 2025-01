Amanda Lecciso delusa da Shaila Gatta

Amanda Lecciso e Shaila Gatta sempre più lontane. Nel corso dell‘ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Shaila critica fortemente l’atteggiamento di Amanda accusandola di volere Lorenzo Spolverato solo e lontano da lei perché “ha bisogno di lui sia per il gioco sia per la personalità forte che ha Lorenzo”. Shaila, inoltre, è convinta di non essere nelle grazie della Lecciso che, durante il periodo di crisi con Lorenzo, non si è mai avvicinata a lei trascorrendo la maggior parte del tempo con Spolverato salvo, poi, allontanarsi nuovamente quando è tornato con Shaila.

Grande Fratello, concorrenti protestano per il provvedimento: furia web/ "Scostumati, no rispetto per autori"

Accuse precise e dirette quella della Gatta che non sono piaciute ad Amanda che, il giorno dopo, si è scagliata contro la ballerina sfogandosi con Luca Calvani e Maxime. “Sono caduta dalle nuvole, nessuna mi ha difesa tra le persone che erano in sauna“, le parole della Lecciso.

La reazione di Lorenzo Spolverato e Mariavittoria Minghetti alle parole di Amanda Lecciso su Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato, pur non mettendo in dubbio l’affetto di Amanda Lecciso nei suoi confronti, si schiera dalla parte della fidanzata Shaila Gatta ritendendo che le sue parole facciano parte di un momento di sfogo arrivato in un momento di difficoltà e che Amanda, da persona empatica e “crocerossina” come si è definita, avrebbe dovuto comprendere. “Poi può benissimo difendersi da sola, non ha bisogno di avvocati difensori”, le parole del modello milanese di fronte alla richiesta di Amanda di ricevere parole di difesa dagli altri concorrenti.

Mariavittoria Minghetti 'tradisce' Jessica Morlacchi e fa pace con Helena al GF/ "Sei vera": confronto choc

“Mi ha detto che in sauna avrei dovuta difenderla, ma non ci penso proprio. Una volta, forse, l’avrei fatto ma non ora e poi Shaila stava esprimendo semplicemente il suo pensiero in quel momento“, ha aggiunto Mariavittoria la cui amicizia con la Lecciso è sempre più in bilico.