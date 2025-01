Amanda Lecciso chiarisce i suoi sentimenti per Maxime al Grande Fratello

Le accuse ricevute da Eva Grimaldi e dalle Non è la Rai nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, hanno fatto infuriare Amanda Lecciso. Per loro, la donna starebbe illudendo Maxime, che prova per Amanda sentimenti forti. Motivo per il quale, a poche ore dalla puntata, Lecciso ha richiesto un confronto con Maxime per mettere in chiaro la sua posizione.

“Non voglio minimamente che qualcuno si senta illuso da un mio comportamento, questo voglio che sia chiaro. – ha esordito Amanda a colloqui con lo sportivo – È per questo che mi ha fatto arrabbiare Eva. È stata la prima a dirmi ‘Non avere questo limite, quindi la paura di poterlo illudere e lo mandi via’. Il sentimento leggermente diverso che proviamo o l’interesse, porta a dire ‘lui è così e lei ne sta approfittando perché è in nomination’, no! Ne avrei approfittato prima, sono sempre in nomination! Se parlano così senza sapere è perché volevano infamarmi!”

Maxime e Amanda a confronto dopo la diretta: confessione sui propri sentimenti

Parlando poi dei sentimenti che prova per Maxime, Amanda Lecciso ha voluto frenare un po’, pur ammettendo di trovarsi molto bene con lui. “Io non ho approfittato di niente. È vero che ho iniziato ad apprezzarti in una maniera diversa, perché hai parlato chiaro, mi piace parlare con te come non accade con gli altri, perché sto bene con te. Ma resta sul piano di una bella conoscenza che mi stimola.” ha chiarito. Da parte sua, lo sportivo ha ribadito che Amanda deve sentirsi libera di dire e fare ciò che vuole, lui la comprenderà sempre: “Mi sto godendo nel bene e nel male tutti i sentimenti, ma in modo positivo perché ti sto conoscendo. I loro discorsi mi toccano zero, quindi non lasciarti influenzare.” ha concluso.