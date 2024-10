Una nuova sfida per Amelia Villano a Tale e Quale Show 2024, il varietà di successo presentato da Carlo Conti il venerdì in prime time su Rai1. Questa settimana la radio speaker, cantante, influencer, modella e attrice dovrà calarsi nei panni di Miley Cyrus, la pop star che lo scorso anno ha conquistato le classifiche mondiale con la super hit “Flowers”. Un brano intenso in cui la cantante ha parlato della sua rinascita personale dopo la fine del matrimonio: una prova canora non semplice per Amelia Villano che dovrà cercare non solo di essere tale e quale vocalmente alla cantante, ma anche di interpretare il messaggio del brano.

Finora il percorso della speaker cantante non è stato degno di nota, anche se ha portato a casa due buone esibizioni, ma senza lasciare il segno. Chissà che questa volta con Miley Cyrus non possa convincere la giuria e in particolare l’attenzione di Cristiano Malgioglio.

Amelia Villano e l’imitazione di Annalisa a Tale e Quale Show 2024

Amelia Villano nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024 si è calata nei panni di Annalisa sulle note di “Sinceramente”. Alessia Marcuzzi si è complimentata: “bravissima, le movenze, sei riuscita a tirare anche la voce più in sù. Te la sei tirata nel senso buono”. Anche Giorgio Panariello ha promesso la sua imitazione: “sono d’accordo, una interpretazione fantastica”. La giudice Katia Follesa: “sono sconvolta, bravissima. Ad un certo punto sembravi proprio Annalisa”.

Contrario Cristiano Malgioglio: “oggi sul mercato Annalisa è la migliore in assoluto, una grande pop star. Se pensiamo quest’anno è stata premiata a Los Angeles, è una delle cantanti italiane più ascoltate al mondo. Lei usa il timing: quando tu canti e vai all’unisono insieme al ritmo e questo lo sanno. Lei non ha avuto una voce squillante e potente, avrà una bella voce, ma di Annalisa non aveva nulla, soltanto il vestito”.

Ecco l’imitazione di Amelia Villano nei panni di Annalisa a Tale e Quale Show 2024: