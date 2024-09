Si riaccendono i riflettori su Amelia Villano, una delle protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show 2024. Dopo il debutto della scorsa settimana, l’imitatrice e conduttrice radiofonica questa settimana dovrà vedersela con un’altra star del pop: Annalisa. Non è ancora stato comunicato il brano che Amelia dovrà interpretare, ma sicuramente sarà una prova difficile visto che dovrà confrontarsi non solo con una prova canora, ma anche di presenza scenica. Annalisa, infatti, ha conquistato critica e pubblico negli ultimi 2 anni con canzoni di grandissimo successo in cui ha saputo coniugare la potenza vocale ad una forte presenza scenica. Un confronto non semplice con cui dovrà vedersela Amelia, anche se i presupposti per una prova soddisfacente ci sono tutti.

Durante la prima puntata, infatti, Amelia ha conquistato il pubblico in studio, ma anche la giuria che si è complimentata per la sua presenza sul palco e in particolare per la potenza vocale.

Amelia Villano e l’imitazione di Angelina Mango a Tale e Quale Show 2024

Amelia Villano per il suo debutto a Tale e Quale Show 2024 si è confrontata con Angelina Mango e il brano “La Noia”. Un’interpretazione non facile considerando il talento cristallino e potente di Angelina Mango, regina di Sanremo 2024, ma anche delle classifiche degli ultimi mesi. Il pubblico di Tale e Quale Show ha apprezzato la performance della titoker con una standing ovation, ma anche Alessia Marcuzzi che ha subito precisato: “voce fantastica, davvero molto simile a quella di Angelina. Ora il ballo, anche per la fisicità, lo devi migliorare, ma la voce era davvero fantastica”.

Cristiano Malgioglio, invece, ha sottolineato durante la puntata di Tale e Quale Show 2024: “ho avuto la fortuna di fare Amici di Maria De Filippi con lei e le mando un abbraccio. Angelina ha una voce straordinaria, può cantare qualsiasi canzone, ha una voce viva, reale. In questa cumbia, una danza africana, lei canta molto bene, ha una voce interessante, di Angelina Mango e nella danza non hai niente. Detto questo ho chiuso”. Giorgio Panariello ha fatto un confronto importante: “lei doveva fare un personaggio minutina, piccoletta, la capisco bene. La voce veramente sorprendente, sei stata brava”. Infine commenti positivi anche da Stefano De Martino: “Angelina è la più difficile da cantare, ma era talmente difficile la prova”.

Ecco l’imitazione di Amelia Villano nei panni di Angelina Mango a Tale e Quale Show 2024: